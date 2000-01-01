11 звёзд футбола, которые играли в «Манчестер Сити», а вы забыли

В «Ман Сити» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть
Петер Шмейхель (Дания)
На заре карьеры чемпион Европы — 1992 оказался в стане «горожан»: в течение сезона-2002/2003 датчанин провёл за клуб 31 матч во всех турнирах. После этого легендарный вратарь покинул большой спорт.
Каспер Шмейхель (Дания)
Дело отца продолжил сын. В «Манчестер Сити» Шмейхель-младший числился с 2003 по 2009 год, но большую часть этого срока игрок провёл в арендах или на скамейке запасных.
Патрик Виейра (Франция)
Чемпион мира 1998 года не только играл за английский клуб (за два сезона вышел в 46 матчах и забил шесть голов), но и тренировал его молодёжную команду. В 2011 году Виейра стал директором по футбольному развитию, а уже затем тренером команды U23 (2013–2015).
Николя Анелька (Франция)
Чемпион Европы в 2002 году перешёл из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити». За два с половиной года Анелька забил 46 мячей, один из них в матче с «Челси» в октябре 2004 года после заработанного пенальти. Синие тогда проиграли единственный раз в чемпионском сезоне.
Жером Боатенг (Германия)
Победитель ЧМ-2014 выступал за «Сити» в сезоне-2010/2011. За это время немец завоевал один трофей — Кубок Англии. Тем не менее карьера в клубе у него получилась сложной: проиграв конкуренцию Венсану Компани и Джолеону Лескотту, он отправился в «Баварию» за € 14 млн.
Жо (Бразилия)
Чемпион России в составе ЦСКА заключил контракт с английской командой в 2008 году. Этот трансфер не окупил себя, и бразилец отправился в аренду сначала в «Эвертон», а затем в «Галатасарай». За «Манчестер Сити» нападающий сыграл 42 матча, в которых забил шесть голов.
Робиньо (Бразилия)
Форвард «Реала» сменил испанский чемпионат на английский в 2008-м. В «МС» бразилец провёл лишь один полноценный сезон, по итогам которого вошёл в топ-5 бомбардиров АПЛ с 14 мячами. При этом команда заняла катастрофическое по сегодняшим меркам 10-е место.
Майкон (Бразилия)
В 2012 году ходили слухи о переходе бразильца в «Реал», но в итоге защитник обосновался в английском клубе. Правда, в основу он практически не попадал, а провёл лишь девять матчей за сезон и ушёл в «Рому» после того, как Мануэль Пеллегрини отказался от его услуг.
Даниэль ван Бюйтен (Бельгия)
Сезон-2003/2004 бельгиец провёл в аренде в «Манчестер Сити». Сам футболист назвал этот трансфер «самым неудачным решением в карьере». На поле ван Бюйтен вышел лишь пять раз и не отметился результативными действиями.
Ведран Чорлука (Хорватия)
В 2007-м хорват дебютировал в АПЛ: в первом сезоне за «Сити» Чорлука провёл 35 матчей в АПЛ и три сыграл в Кубке Англии. На следующий год футболист изъявил желание выступать за «Тоттенхэм», но трансфер едва не оказался на грани срыва из-за руководства.
Андрей Канчельскис (Россия)
Российский хавбек известен своими выступлениями за «МЮ» и «Эвертон», однако в другом манчестерском клубе он тоже поиграл. В 2001 году он отправился в аренду в «Сити», провёл там 11 матчей и отметился голом в Кубке Англии в ворота «Ливерпуля».
11 звёзд футбола, которые играли в «Манчестер Сити», а вы забыли
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