11 звёзд футбола, которые играли в «Манчестер Сити», а вы забыли

Майкон (Бразилия)

В 2012 году ходили слухи о переходе бразильца в «Реал», но в итоге защитник обосновался в английском клубе. Правда, в основу он практически не попадал, а провёл лишь девять матчей за сезон и ушёл в «Рому» после того, как Мануэль Пеллегрини отказался от его услуг.