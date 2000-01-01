10 звёзд футбола, которые играли в «Наполи», а вы могли забыть

В «Наполи» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть
Эсекьель Лавесси (Аргентина)
В 2007 году форвард переехал в Европу и на следующие пять лет обосновался в атаке «Наполи». Он забил 38 голов в 156 матчах в Серии А. С трофеями, правда, особо не получилось: лишь один Кубок Италии в 2012-м. Потом аргентинец уехал в «ПСЖ», где и завершил европейскую карьеру в 2016 году.
Фернандо Льоренте (Испания)
Чемпион мира 2010 года и легенда «Атлетика» на закате карьеры отыграл полтора года за «Наполи», придя в клуб летом 2019-го. Форвард, забивший лишь три мяча в 20 играх в чемпионате, в 2020-м взял с командой Кубок Италии.
Горан Пандев (Македония)
Летом 2011-го форварда арендовали у «Интера», а год спустя подписали с ним полноценный контракт. В итоге Пандев отыграл три сезона в «Наполи», забив 22 гола в 124 матчах в Серии А, и дважды стал обладателем Кубка Италии.
Лоран Блан (Франция)
«Наполи» стал первым зарубежным клубом в карьере чемпиона мира 1998 года. Он провёл в нём сезон-1991/1992. В 31 матче в чемпионате защитник забил шесть голов, но всё равно предпочёл не оставаться на Апеннинах – уехал во Францию, потом – в Испанию, но перед переходом в «МЮ» всё же заглянул в «Интер».
Жоржиньо (Италия)
Ключевой игрок полузащиты «Наполи» середины прошлого десятилетия. Жоржиньо отыграл в основе «Наполи» четыре с половиной сезона и, выиграв Кубок и Суперкубок Италии, в 2018-м ушёл в «Челси» за € 57 млн.
Фабио Квальярелла (Италия)
Форвард провёл лишь один год в «Наполи» — сезон-2009/2010. Он 11 раз отличился в 34 играх в Серии А, после чего перешёл в «Ювентус».
Роберто Де Дзерби (Италия)
Экс-наставник «Шахтёра» был атакующим полузащитником. Но игроком основы «Наполи» не стал. Выступая за клуб с 2006 по 2010 год, Де Дзерби дважды уходил в аренду. У него всего 42 матча и четыре гола за клуб во всех турнирах.
Массимилиано Аллегри (Италия)
Нынешний главный тренер «Ювентуса», игравший в полузащите, промелькнул в «Наполи» в сезоне-1997/1998. Аллегри провёл семь игр в чемпионате, и по итогам сезона клуб вылетел в Серию B, заняв последнее место.
Пепе Рейна (Испания)
Чемпион мира 2010 года был основным вратарём «Наполи» на протяжении пяти лет: в сезоне-2013/2014, а затем после годичного перерыва на «Баварию» с 2015 по 2018 год. В 2014-м он завоевал с клубом Кубок Италии.
Джанфранко Дзола (Италия)
Форвард-малыш (168 см) пришёл в «Наполи» в 1989-м, когда за клуб играл легендарный Диего Марадона. В 1990-м неаполитанцы выиграли чемпионат Италии. За четыре сезона в составе южан Дзола забил 32 гола в 105 матчах в Серии А.
10 звёзд футбола, которые играли в «Наполи», а вы могли забыть
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