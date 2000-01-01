10 звёзд футбола, которые играли в «Наполи», а вы могли забыть

Эсекьель Лавесси (Аргентина)

В 2007 году форвард переехал в Европу и на следующие пять лет обосновался в атаке «Наполи». Он забил 38 голов в 156 матчах в Серии А. С трофеями, правда, особо не получилось: лишь один Кубок Италии в 2012-м. Потом аргентинец уехал в «ПСЖ», где и завершил европейскую карьеру в 2016 году.