11 звёзд, которые играли за «Реал», а вы могли забыть

Самуэль Это’О (Камерун)

Экс-игрок «Анжи» первую половину карьеры провёл в Испании. С 1997 по 2000 год он был футболистом «Реала», но за команду почти не выступал, разъезжая по арендам. Благодаря этому он попал в «Мальорку», где набрался опыта, чтобы перейти к конкуренту «сливочных» — «Барселоне». Там он и стал звездой.