11 звёзд, которые играли за «Реал», а вы могли забыть

Эти 11 звёзд играли в «Реале», а вы могли забыть
Майкл Оуэн (Англия)
Обладатель «Золотого мяча» 2001 года больше известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Но он поиграл и в Испании! В «Реале» он провёл сезон-2004/2005 и часть следующего: несмотря на недостаток игрового времени, он наколотил 19 голов в 55 матчах.
Эстебан Камбьяссо (Аргентина)
Имя Камбьяссо прочно ассоциируется с «Интером», однако Эстебан — выходец системы «Реала». Сначала он играл за молодёжную команду, а затем перебрался и во взрослую (с 1998 по 2006 год). Вместе с мадридцами он взял золото Ла Лиги, Суперкубки Испании и Европы.
Фабиньо (Бразилия)
Фабиньо — один из тех игроков «Ливерпуля», для кого сегодняшний матч с «Реалом» особо принципиален. Он выйдет против своего бывшего клуба. В сезоне-2012/2013 он играл за вторую команду «сливочных», «Кастилью», успев один раз выйти и за главную. А потом «Реал» отдал его «Монако».
Антонио Кассано (Италия)
Из топ-5 лиг мира вице-чемпион Европы — 2012 играл лишь в двух и оба раза побеждал: с «Миланом» в сезоне-2010/2011 и с «Реалом» в сезоне-2006/2007. Чтобы взять Ла Лигу, Кассано потребовался всего год. Увы, из-за конфликта с Фабио Капелло Антонио пришлось покинуть клуб.
Самуэль Это’О (Камерун)
Экс-игрок «Анжи» первую половину карьеры провёл в Испании. С 1997 по 2000 год он был футболистом «Реала», но за команду почти не выступал, разъезжая по арендам. Благодаря этому он попал в «Мальорку», где набрался опыта, чтобы перейти к конкуренту «сливочных» — «Барселоне». Там он и стал звездой.
Ашраф Хакими (Марокко)
Хакими провёл в структуре испанского клуба 11 лет, поэтому смог играть и за вторую команду (сезон-2016/2017). А до того, как поехать в аренду в «Боруссию», он попал в основной состав и помог клубу завоевать ряд трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.
Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды)
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира провёл сезон-2008/2009 в «Реале». За полгода он забил восемь голов в 20 матчах. К сожалению, из-за правил УЕФА (только один новый игрок может выступать в турнире) футболист не смог попасть в заявку Лиги чемпионов, туда попал Лассана Диарра.
Эммануэль Адебайор (Того)
Зимой 2011 года Адебайор уехал в аренду в испанский клуб из «Манчестер Сити». В Примере Эммануэль сыграл 22 матча, в которых отметился восемью голами. Выкупать форварда мадридцы не стали, хотя такое право у них было.
Тео Эрнандес (Франция)
Вице-чемпион катарского турнира перешёл в «Реал» в 2017 году и за короткий срок стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. При этом на поле он почти не появлялся. В 2018 году его отдали в аренду «Реалу Сосьедад».
Уэсли Снейдер (Нидерланды)
Легендарный голландец после успешных лет, проведённых в «Аяксе», перебрался в стан «сливочных». Два сезона (с 2007 по 2009 год) Снейдер выдавал свой максимум в играх, чем помог клубу взять чемпионство в Ла Лиге и завоевать Суперкубок Испании. А потом Уэсли взял ЛЧ с «Интером».
Кристоф Метцельдер (Германия)
С приходом в «Реал» Бернда Шустера в команде стали появляться немецкие игроки. Одним из них был Метцельдер, который задержался в клубе дольше тренера — до 2010 года. Несмотря на титул чемпиона Испании, Кристоф не смог полностью реализовать себя в «Реале» из-за травм.
11 звёзд, которые играли за «Реал», а вы могли забыть
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