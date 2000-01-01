10 звёзд, которые играли за «Ливерпуль», а вы могли забыть

Эти 10 звёзд играли в «Ливерпуле», а вы могли забыть
Кристиан Бентеке (Бельгия)
Переход Бентеке в «Ливерпуль» в 2015 году за € 46,2 млн сделал его самым дорогим бельгийским футболистом мира на тот момент. Кристиан пришёл к мерсисайдцам за трофеями, а в итоге обосновался на скамейке запасных из-за глупых ошибок на поле и травм.
Марио Балотелли (Италия)
Вице-чемпион Европы 2012 года заменил в составе красных ушедшего Луиса Суареса в 2014 году. Этот трансфер не стал успешным: за сезон в АПЛ Балотелли забил лишь четыре раза в 28 матчах. Были у него проблемы и за пределами поля: клуб регулярно штрафовал игрока за асоциальное поведение.
Виктор Мозес (Нигерия)
Полузащитник «Спартака» когда-то играл в Англии. Сезон-2013/2014 Мозес провёл в составе «Ливерпуля», будучи арендованным у «Челси». За это время Виктор выступил в 22 матчах, в которых забил два гола.
Андрей Воронин (Украина)
Экс-футболист российского «Динамо» защищал честь английского клуба в сезонах-2007/2008 и 2009/2010 (в перерыве был в аренде у «Герты»). Дебют Воронина в «Ливерпуле» получился неплохим: за год он забил шесть голов в 27 матчах, однако после возвращения из немецкого клуба его показатели упали.
Флоран Синама-Понголь (Франция)
Ещё один близкий России человек, когда-то выступавший за «Ростов», начинал взрослую карьеру в английской Премьер-лиге. За красных Синама-Понголь выступал с 2001 по 2006 год. За это время он выиграл Лигу чемпионов, взял Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.
Рахим Стерлинг (Англия)
Главные победы в карьере Рахим Стерлинг одержал, будучи игроком «Манчестер Сити», однако свой огромный потенциал он начал раскрывать ещё в «Ливерпуле». За четыре сезона (с 2011 по 2015 год) футболист сыграл в 129 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 22 ассиста.
Хавьер Маскерано (Аргентина)
Двукратный олимпийский чемпион присоединился к мерсисайдцам в 2008 году. Несмотря на отсутствие трофеев, упрекнуть Маскерано практически не в чем: футболист был одним из лучших в команде, за пять сезонов сыграл почти 140 матчей, почти в каждом выкладываясь на максимум.
Робби Кин (Ирландия)
После долгих разбирательств с «Тоттенхэмом» трансфер Кина в «Ливерпуль» осуществился, однако в клубе Робби провёл лишь один сезон (2008/2009) и тем не менее с ходу смог стать вице-чемпионом АПЛ. В еврокубках футболист тоже был неплох: он оформил два гола в семи матчах Лиги чемпионов.
Милан Барош (Чехия)
Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2004 вместе с красными выиграл Лигу чемпионов в 2005 году, а за пару лет до этого стал обладателем Кубка английской лиги. В целом его карьера в английском клубе сложилась удачно.
Джибриль Сиссе (Франция)
Прежде чем попасть в «Кубань», Сиссе провёл пару сезонов в «Ливерпуле» (с 2004 по 2006 год). Джибриль с первых же игр набрал отличный ход, но ужасная травма едва не поставила крест на его спортивной карьере. Но футболист оправился и помог команде выиграть два финала Кубка Англии и Суперкубка УЕФА в 2005 году.
10 звёзд, которые играли за «Ливерпуль», а вы могли забыть
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