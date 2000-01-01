10 звёзд, которые играли за «Ливерпуль», а вы могли забыть

Марио Балотелли (Италия)

Вице-чемпион Европы 2012 года заменил в составе красных ушедшего Луиса Суареса в 2014 году. Этот трансфер не стал успешным: за сезон в АПЛ Балотелли забил лишь четыре раза в 28 матчах. Были у него проблемы и за пределами поля: клуб регулярно штрафовал игрока за асоциальное поведение.