Самые возрастные авторы гола в серии А
Даже в 40 с лишним лет Златан Ибрагимович способен забивать в самый важный момент. Однако в чемпионате Италии были и другие ветераны, совершавшие подобные подвиги.
Франческо Тотти — 39 лет и 364 дня
Чемпион мира — 2006 вышел на поле в составе «Ромы» 25 сентября 2016 года против «Торино». Его гол остался единственным для команды и не помог одолеть соперника, который забил трижды.
Пьетро Верховод — 40 лет и 47 дней
А вот победитель чемпионата мира — 1982 и Лиги чемпионов сезона-1995/1996 отличился в игре, состоявшейся 23 мая 1999 года. Матч между «Пьяченцей» и «Салернитаной» закончился результативной ничьей (1:1).
Сильвио Пиола — 40 лет и 131 день
Чемпион мира 1938 года и рекордсмен чемпионата Италии по количеству мячей в одном матче (6) 7 февраля 1954 года поразил ворота соперника лишь однажды. «Новара» и «Милан» сыграли вничью — 1:1.
Алессандро Костакурта — 41 год и 25 дней
19 мая 2007 года звание самого возрастного автора гола в серии А перешло к серебряному призёру чемпионата мира — 1994. Увы, гол Костакурты не позволил «Милану» одолеть «Удинезе».
Златан Ибрагимович — 41 год и 166 дней
То же самое произошло и в недавнем матче этих команд. «Удинезе» повёл со счётом 3:1. Ибрагимович дал шанс своей команде, забив с пенальти, но его товарищи не воспользовались им.
Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в Серии А. А кто ещё забивал в 40+?
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