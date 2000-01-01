Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в Серии А. А кто ещё забивал в 40+?

Сильвио Пиола — 40 лет и 131 день

Чемпион мира 1938 года и рекордсмен чемпионата Италии по количеству мячей в одном матче (6) 7 февраля 1954 года поразил ворота соперника лишь однажды. «Новара» и «Милан» сыграли вничью — 1:1.

