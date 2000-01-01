Захватывает дух! Невероятно красивая съёмка футбольного стадиона с помощью дрона
Фанаты уругвайского «Пеньяроля» умеют создавать горячую атмосферу на стадионе. Погрузитесь в неё с помощью необычного ракурса!
Видео – @OficialCAP.
Видео – @OficialCAP.
Захватывает дух! Невероятно красивая съёмка футбольного стадиона с помощью дрона
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