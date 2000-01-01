Футболисты, которых оценивают в € 100 млн и выше

Виктор Осимхен — € 100 млн

Ещё один молодой игрок, который заслуживает внимания. В этом году форвард «Наполи» забил 25 голов и сделал пять ассистов во всех турнирах. Неудивительно, что его команда первая в Серии А и вышла в 1/4 финала ЛЧ.