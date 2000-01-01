Футболисты, которых оценивают в € 100 млн и выше

Футболисты стоимостью от € 100 млн
Собрали игроков, за которых клубы готовы отдать сумасшедшие суммы. Всем футболистам нет и 25 лет.
Федерико Вальверде — € 100 млн
24-летний хавбек «Реала» уже успел собрать несколько крупных трофеев с клубом: стал победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. И он продолжает развиваться.
Виктор Осимхен — € 100 млн
Ещё один молодой игрок, который заслуживает внимания. В этом году форвард «Наполи» забил 25 голов и сделал пять ассистов во всех турнирах. Неудивительно, что его команда первая в Серии А и вышла в 1/4 финала ЛЧ.
Педри — € 100 млн
20-летний полузащитник «Барселоны» выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а теперь борется за титул чемпиона страны. В этом сезоне в его активе семь голов.
Фил Фоден — € 110 млн
Серебряный призёр Евро-2020 пару раз становился лучшим молодым игроком АПЛ. С «Манчестер Сити» он четыре раза брал английский чемпионат и был финалистом ЛЧ.
Букайо Сака — € 110 млн
В этом году «Арсенал» бьётся за долгожданный титул в Премьер-лиге, и помогает им обладатель серебра ЧЕ-2020. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Сака забил 12 голов и сделал 10 ассистов, и это не предел.
Джамал Мусиала — € 110 млн
В 20 лет Мусиала является важным игроком «Баварии». В её составе хавбек становился чемпионом Германии, брал Суперкубки страны и УЕФА, а также выигрывал клубный ЧМ.
Винисиус Жуниор — € 120 млн
Один из самых скоростных игроков мира выступает за «Реал». Винисиус невероятно полезен: во всех турнирах он оформил 19 голов и отдал 11 результативных передач.
Джуд Беллингем — € 120 млн
Полузащитник дортмундской «Боруссии» был в составе сборной Англии, дошедшей до финала чемпионата Европы. На клубном же уровне Беллингем вместе с командой бьётся с «Баварией» за победу в Бундеслиге.
Эрлинг Холанд — € 170 млн
То, сколько рекордов побил Холанд за последний год, не сосчитать. Его не просто так считают машиной, которую нельзя остановить. Заработать 47 очков по системе «гол+пас» в 37 матчах — это что-то нереальное.
Килиан Мбаппе — € 180 млн
Составить Эрлингу достойную конкуренцию сейчас способен только Мбаппе. Килиан стал настоящей звездой «ПСЖ» и сборной Франции. Если бы не ранний вылет из Лиги чемпионов, стоимость Килиана могла бы возрасти ещё.
Футболисты, которых оценивают в € 100 млн и выше
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