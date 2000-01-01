В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд

Грэм Поттер («Брайтон» и «Челси»)

Грэм Поттер мог и не покинуть «Брайтон», если бы не увольнение Томаса Тухеля, однако в «Челси» он продержался недолго. 2 апреля руководство синих избавилось от тренера, вероятно, сочтя 11-е место в АПЛ неудовлетворительным. Через 10 дней команде играть в 1/4 финала ЛЧ с «Реалом», и победить без классного коуча будет непросто.

