В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд

Матч-центр Новости Видео Билеты
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
В английской Премьер-лиге установили новый антирекорд. 13 раз за сезон клубы меняли тренеров — кому не повезло больше всего?
AMP-версия
Скотт Паркер («Борнмут»)
Скотт Паркер («Борнмут»)
Первая отставка в АПЛ случилась уже 30 августа. Скотт Паркер покинул свой пост после того разгромного поражения «Борнмута» от «Ливерпуля» (0:9). Тренер руководил клубом с июля 2021 года, но ему пришлось уступить место Гари О’Нилу.
Томас Тухель («Челси»)
Томас Тухель («Челси»)
Буквально через неделю, 7 сентября, «Челси» расстался с Томасом Тухелем. В Премьер-лиге синие шли шестыми, однако на решение боссов клуба повлияло поражение от загребского «Динамо» в ЛЧ (0:1). Тренера, приведшего клуб к победе в Лиге чемпионов, заменили Грэмом Поттером.
Бруну Лаже («Вулверхэмптон»)
Бруну Лаже («Вулверхэмптон»)
«Волки» попрощались с Бруну Лаже 2 октября после того, как клуб рухнул на 18-ю строчку таблицы. Португальский тренер пришёл в команду в июне 2021 года и сначала показал хорошие результаты, но вскоре они пошли на спад. Его заменил Хулен Лопетеги.
Стивен Джеррард («Астон Вилла»)
Стивен Джеррард («Астон Вилла»)
На позицию выше «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге располагалась «Астон Вилла», но это не уберегло Стивена Джеррарда от увольнения. 20 октября он покинул свой пост, уступив его Унаи Эмери. Британский коуч руководил клубом с ноября 2021-го, но всё закончилось после девятиматчевой безвыигрышной серии.
Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)
Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)
Время Ральфа Хазенхюттля в «Саутгемптоне» подошло к концу после почти пяти лет руководства командой. 7 ноября тренер лишился работы после домашнего поражения от «Ньюкасла» со счётом 1:4. Перед Натаном Джонсом была задача вытащить «святых» с 18-го места АПЛ.
Фрэнк Лэмпард («Эвертон»)
Фрэнк Лэмпард («Эвертон»)
23 января решилась и судьба Фрэнка Лэмпарда. Под его руководством «Эвертон» попал в зону вылета (19-е место) и проиграл «друзьям по несчастью» — «Саутгемптону» и «Вест Хэму». На своём посту англичанин продержался год, уступив его Шону Дайчу.
Джесси Марш («Лидс»)
Джесси Марш («Лидс»)
Пришедший в «Лидс» в феврале 2022 года Джесси Марш покинул клуб через год с начала своей деятельности (6 февраля 2023 года). Американский тренер добился всего двух побед в 17 встречах в АПЛ (17-я строчка таблицы) и был вынужден передать бразды правления Хавьеру Грасии.
Натан Джонс («Саутгемптон»)
Натан Джонс («Саутгемптон»)
«Саутгемптон» стал рекордсменом по количеству менеджеров, руководивших командой в этом сезоне. Натан Джонс не справился со своими обязанностями, проиграв семь из восьми игр и заняв последнее, 20-е место в АПЛ. Исправлять ситуацию позвали Рубена Селлеса.
Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)
Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)
У «Кристал Пэлас» был период, когда команда не выигрывала на протяжении 12 матчей и занимала 12-е место в АПЛ, в трёх очках от зоны вылета. 17 марта был уволен Патрик Виейра. Вместо него назначили Роя Ходжсона, которого сам же Виейра и сменил в июле 2021-го.
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Антонио Конте провёл в «Тоттенхэме» 16 месяцев до 26 марта 2023 года. Тренер разразился гневной тирадой в адрес футболистов и руководства после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) и поплатился за это. «Шпоры» шли четвёртыми в Премьер-лиге, но дальше их поведёт Кристиан Стеллини.
Брендан Роджерс («Лестер»)
Брендан Роджерс («Лестер»)
2 апреля «Лестер» на последней минуте проиграл «Кристал Пэлас», спустился на 19-ю строчку турнирной таблицы и попрощался с Бренданом Роджерсом. Североирландец руководил клубом с 2019 года, выиграв с ним Кубок Англии в 2021-м.
Грэм Поттер («Брайтон» и «Челси»)
Грэм Поттер («Брайтон» и «Челси»)
Грэм Поттер мог и не покинуть «Брайтон», если бы не увольнение Томаса Тухеля, однако в «Челси» он продержался недолго. 2 апреля руководство синих избавилось от тренера, вероятно, сочтя 11-е место в АПЛ неудовлетворительным. Через 10 дней команде играть в 1/4 финала ЛЧ с «Реалом», и победить без классного коуча будет непросто.
Всего 12 главных тренеров Премьер-лиги были уволены в сезоне-2022/2023, а один менял место работы дважды. Это новый антирекорд. В последний раз клубы АПЛ массово избавлялись от своих менеджеров в сезоне-2021/2022 — 10 увольнений. Столько же было в сезонах-2008/2009, 2013/2014 и 2017/2018.
Всего 12 главных тренеров Премьер-лиги были уволены в сезоне-2022/2023, а один менял место работы дважды. Это новый антирекорд. В последний раз клубы АПЛ массово избавлялись от своих менеджеров в сезоне-2021/2022 — 10 увольнений. Столько же было в сезонах-2008/2009, 2013/2014 и 2017/2018.
В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд
Читайте также
Футболисты стоимостью от € 100 млн
Футболисты стоимостью от € 100 млн
Звёзды спорта в образе супергероев
Звёзды спорта в образе супергероев
Сборная лучших футболистов в истории от ChatGPT
Сборная лучших футболистов в истории от ChatGPT
Как играет Месси за Аргентину после победы на ЧМ
Как играет Месси за Аргентину после победы на ЧМ
Как аргентинец Ретеги стал звездой сборной Италии
Как аргентинец Ретеги стал звездой сборной Италии
Захватывающий пролёт дрона над болельщиками
Захватывающий пролёт дрона над болельщиками
Яркие моменты в карьере Месута Озила
Яркие моменты в карьере Месута Озила
Статистика топ-вратарей в европейских чемпионатах
Статистика топ-вратарей в европейских чемпионатах
Самые возрастные авторы гола в серии А
Самые возрастные авторы гола в серии А
Обладатель премии «Отец-тренер года»
Обладатель премии «Отец-тренер года»
Эти звёзды играли в «Ливерпуле», а вы могли забыть
Эти звёзды играли в «Ливерпуле», а вы могли забыть
Эти 11 звёзд играли в «Реале», а вы могли забыть
Эти 11 звёзд играли в «Реале», а вы могли забыть
Эти звёзды играли в «Наполи», а вы могли забыть
Эти звёзды играли в «Наполи», а вы могли забыть
Безумные рекорды Холанда в матче с «Лейпцигом»
Безумные рекорды Холанда в матче с «Лейпцигом»
Эти звёзды были в «РБ Лейпциг», а вы могли забыть
Эти звёзды были в «РБ Лейпциг», а вы могли забыть
Эти 11 звёзд играли в «Манчестер Сити»
Эти 11 звёзд играли в «Манчестер Сити»
© championat.com 2000–2023