В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
В английской Премьер-лиге установили новый антирекорд. 13 раз за сезон клубы меняли тренеров — кому не повезло больше всего?
Скотт Паркер («Борнмут»)
Первая отставка в АПЛ случилась уже 30 августа. Скотт Паркер покинул свой пост после того разгромного поражения «Борнмута» от «Ливерпуля» (0:9). Тренер руководил клубом с июля 2021 года, но ему пришлось уступить место Гари О’Нилу.
Томас Тухель («Челси»)
Буквально через неделю, 7 сентября, «Челси» расстался с Томасом Тухелем. В Премьер-лиге синие шли шестыми, однако на решение боссов клуба повлияло поражение от загребского «Динамо» в ЛЧ (0:1). Тренера, приведшего клуб к победе в Лиге чемпионов, заменили Грэмом Поттером.
Бруну Лаже («Вулверхэмптон»)
«Волки» попрощались с Бруну Лаже 2 октября после того, как клуб рухнул на 18-ю строчку таблицы. Португальский тренер пришёл в команду в июне 2021 года и сначала показал хорошие результаты, но вскоре они пошли на спад. Его заменил Хулен Лопетеги.
Стивен Джеррард («Астон Вилла»)
На позицию выше «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге располагалась «Астон Вилла», но это не уберегло Стивена Джеррарда от увольнения. 20 октября он покинул свой пост, уступив его Унаи Эмери. Британский коуч руководил клубом с ноября 2021-го, но всё закончилось после девятиматчевой безвыигрышной серии.
Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)
Время Ральфа Хазенхюттля в «Саутгемптоне» подошло к концу после почти пяти лет руководства командой. 7 ноября тренер лишился работы после домашнего поражения от «Ньюкасла» со счётом 1:4. Перед Натаном Джонсом была задача вытащить «святых» с 18-го места АПЛ.
Фрэнк Лэмпард («Эвертон»)
23 января решилась и судьба Фрэнка Лэмпарда. Под его руководством «Эвертон» попал в зону вылета (19-е место) и проиграл «друзьям по несчастью» — «Саутгемптону» и «Вест Хэму». На своём посту англичанин продержался год, уступив его Шону Дайчу.
Джесси Марш («Лидс»)
Пришедший в «Лидс» в феврале 2022 года Джесси Марш покинул клуб через год с начала своей деятельности (6 февраля 2023 года). Американский тренер добился всего двух побед в 17 встречах в АПЛ (17-я строчка таблицы) и был вынужден передать бразды правления Хавьеру Грасии.
Натан Джонс («Саутгемптон»)
«Саутгемптон» стал рекордсменом по количеству менеджеров, руководивших командой в этом сезоне. Натан Джонс не справился со своими обязанностями, проиграв семь из восьми игр и заняв последнее, 20-е место в АПЛ. Исправлять ситуацию позвали Рубена Селлеса.
Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)
У «Кристал Пэлас» был период, когда команда не выигрывала на протяжении 12 матчей и занимала 12-е место в АПЛ, в трёх очках от зоны вылета. 17 марта был уволен Патрик Виейра. Вместо него назначили Роя Ходжсона, которого сам же Виейра и сменил в июле 2021-го.
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Антонио Конте провёл в «Тоттенхэме» 16 месяцев до 26 марта 2023 года. Тренер разразился гневной тирадой в адрес футболистов и руководства после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) и поплатился за это. «Шпоры» шли четвёртыми в Премьер-лиге, но дальше их поведёт Кристиан Стеллини.
Брендан Роджерс («Лестер»)
2 апреля «Лестер» на последней минуте проиграл «Кристал Пэлас», спустился на 19-ю строчку турнирной таблицы и попрощался с Бренданом Роджерсом. Североирландец руководил клубом с 2019 года, выиграв с ним Кубок Англии в 2021-м.
Грэм Поттер («Брайтон» и «Челси»)
Грэм Поттер мог и не покинуть «Брайтон», если бы не увольнение Томаса Тухеля, однако в «Челси» он продержался недолго. 2 апреля руководство синих избавилось от тренера, вероятно, сочтя 11-е место в АПЛ неудовлетворительным. Через 10 дней команде играть в 1/4 финала ЛЧ с «Реалом», и победить без классного коуча будет непросто.
Всего 12 главных тренеров Премьер-лиги были уволены в сезоне-2022/2023, а один менял место работы дважды. Это новый антирекорд. В последний раз клубы АПЛ массово избавлялись от своих менеджеров в сезоне-2021/2022 — 10 увольнений. Столько же было в сезонах-2008/2009, 2013/2014 и 2017/2018.
В АПЛ 13-я отставка за сезон. Это рекорд
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