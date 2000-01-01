Представьте, если бы Андрей Тарковский снимал фильмы о спорте
В день рождения легендарного режиссёра нейросеть показала, как выглядели бы виды спорта в атмосфере его фильмов.
Футбол
Автоспорт
Баскетбол
Стрельба
Фигурное катание
Велоспорт
Плавание
Хоккей
Бокс
Андрей Тарковский — один из величайших кинорежиссёров
Его творчество – явление в мировой культуре, а фильмы до сих пор вызывают восхищение и споры. Картины «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» регулярно попадают в рейтинги лучших фильмов в истории.
Представьте, если бы Андрей Тарковский снимал фильмы о спорте
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