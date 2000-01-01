Представьте, если бы Андрей Тарковский снимал фильмы о спорте

Андрей Тарковский — один из величайших кинорежиссёров

Его творчество – явление в мировой культуре, а фильмы до сих пор вызывают восхищение и споры. Картины «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» регулярно попадают в рейтинги лучших фильмов в истории.