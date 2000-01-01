Кто может покинуть «Челси». В списке 13 игроков!

Кристиан Пулишич (США, вингер, 24 года)

Американец, у которого в сезоне всего один гол в 19 матчах в АПЛ, может стать частью сделки по Жоау Феликсу, если «Челси» решит выкупить контракт португальца у «Атлетико».

