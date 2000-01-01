Кто может покинуть «Челси». В списке 13 игроков!

Кто может покинуть «Челси»
Собрали игроков, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, форвард, 33 года)
Форвард явно не оправдывает € 12 млн, потраченных на него прошлым летом. У Обамеянга всего один гол в 12 матчах в АПЛ.
Хаким Зиеш (Марокко, вингер, 30 лет)
Контракт марокканца рассчитан до лета-2025 включительно. По слухам, на Зиеша претендуют «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Фулхэм» и даже «ПСЖ».
Калиду Кулибали (Сенегал, защитник, 31 год)
Кулибали — важный игрок обороны «Челси». Но лондонцам после масштабной зимней закупки надо чистить состав, и одной из «жертв» может стать африканец.
Кристиан Пулишич (США, вингер, 24 года)
Американец, у которого в сезоне всего один гол в 19 матчах в АПЛ, может стать частью сделки по Жоау Феликсу, если «Челси» решит выкупить контракт португальца у «Атлетико».
Матео Ковачич (Хорватия, хавбек, 28 лет)
Контракт хорвата с «Челси» истекает летом 2024 года, и потому ближайшее трансферное окно — наилучшая возможность продать его. «Ман Сити», «МЮ» и «Бавария» внимательно следят за ситуацией с Ковачичем.
Конор Галлахер (Англия, хавбек, 23 года)
Молодой игрок регулярно выходит на замену в матчах АПЛ — на его позиции играет Энцо Фернандес. По слухам, Галлахером заинтересовались в «Ливерпуле», которому есть смысл укрепить полузащиту.
Бен Чилуэлл (Англия, защитник, 26 лет)
Чилуэлл также может покинуть клуб в рамках ожидаемой летней распродажи. В нём может быть заинтересован «Ман Сити», который ищет игрока на замену ушедшему в «Баварию» Жоау Канселу.
Ромелу Лукаку (Бельгия, форвард, 29 лет)
Бельгиец сейчас играет в аренде в «Интере». По информации Tuttosport, Лукаку хочет остаться в Италии и ради этого готов на снижение зарплаты.
Каллум Хадсон-Одои (Англия, вингер, 21 год)
А этот молодой англичанин играет в аренде в «Байере». Хадсона-Одои также могут продать летом, так как его контракт истекает после сезона-2023/2024.
Мэйсон Маунт (Англия, хавбек, 24 года)
Ещё один игрок «Челси», за которым следит «Ливерпуль». Однако в процесс может вмешаться «МЮ». По информации Goal, лондонцы намерены выручить за Маунта € 80 млн.
Сесар Аспиликуэта (Испания, защитник, 33 года)
Защитник-ветеран, чей контракт истекает летом 2024-го, выступает за «Челси» с 2012 года. По слухам, к Аспиликуэте проявляет интерес «Барселона».
Жоау Феликс (Португалия, форвард, 23 года)
Этой зимой «Челси» на полгода арендовал португальца у «Атлетико» за € 11 млн. Однако пока неясно, будут ли синие выкупать контракт Жоау Феликса.
Денис Закария (Швейцария, опорник, 26 лет)
«Челси» арендовал хавбека прошлым летом у «Ювентуса». Однако выкупать его лондонцы, скорее всего, не будут — и так многовато игроков в ростере.
Кто может покинуть «Челси». В списке 13 игроков!
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