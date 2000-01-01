Акинфееву — 37! А до какого возраста играли другие великие вратари?

Петер Шмейхель (Дания) — 39 лет

Шмейхель считается легендой «МЮ», но сезон-2002/2003, ставший для него последним в карьере, он провёл в «Ман Сити». И не проиграл ни одного дерби, даже за «Сити» – тогда ещё далеко не топ-клуб!