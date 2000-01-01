Акинфееву — 37! А до какого возраста играли другие великие вратари?

До какого возраста играли великие вратари
В честь дня рождения Игоря Акинфеева собрали голкиперов, выходивших на поле в преклонном по футбольным меркам возрасте.
Икер Касильяс (Испания) — 37 лет
Легендарный вратарь «Реала» заканчивал карьеру в «Порту». Из-за проблем с сердцем он полностью пропустил сезон-2019/2020 и летом 2020-го закончил с футболом.
Оливер Кан (Германия) — 38 лет
Кан провёл 14 сезонов в «Баварии», где и закончил карьеру в 2008-м. К слову, последний матч Оливера на евроарене вышел провальным: поражение 0:4 в ответном полуфинале Кубка УЕФА от «Зенита».
Петер Шмейхель (Дания) — 39 лет
Шмейхель считается легендой «МЮ», но сезон-2002/2003, ставший для него последним в карьере, он провёл в «Ман Сити». И не проиграл ни одного дерби, даже за «Сити» – тогда ещё далеко не топ-клуб!
Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) — 40 лет
Ван дер Сар попрощался с футболом после финала ЛЧ-2010/2011, в котором его «МЮ» уступил «Барселоне 1:3. В марте 2016-го он отыграл матч за клуб пятой лиги Нидерландов, но это всё же не в счёт.
Мишель Прюдомм (Бельгия) — 40 лет
Лучший вратарь ЧМ-1994 после турнира в США перешёл из «Мехелена» в «Бенфику». В Португалии Прюдомм отыграл ещё пять сезонов, хотя не был основным кипером.
Лев Яшин (СССР) — 40 лет
Лучший вратарь в истории советского футбола выступал только за «Динамо» (Москва). Последний официальный матч Яшин провёл в августе 1970-го, а прощальная встреча состоялась в мае 1971-го.
Дида (Бразилия) — 41 год
Один из лучших вратарей нулевых, чьим главным клубом в карьере был «Милан», ушёл из футбола только в 2015-м. Последние сезоны Дида отыграл в «Интернасьонале».
Дино Дзофф (Италия) — 41 год
Уникальный случай: в 40 лет Дзофф выиграл со сборной ЧМ-1982! И только год спустя вратарь «Ювентуса» закончил карьеру.
Джанлуиджи Буффон (Италия) — 45 лет
Чемпион мира 2006 года и не собирается заканчивать! Легендарный вратарь в Серии B защищает цвета «Пармы», давшей ему путёвку в большой футбол.
Питер Шилтон (Англия) — 47 лет
Вратарь-долгожитель. Шилтон начал карьеру в 1966-м, а закончил в 1997-м, проведя в сезоне девять игр за «Лейтон Ориент». Хотя, надо признать, после 43 лет британец не так уж часто выходил на поле.
Акинфееву — 37! А до какого возраста играли другие великие вратари?
Читайте также
Кто может покинуть «Челси»
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
Футболисты стоимостью от € 100 млн
Звёзды спорта в образе супергероев
Сборная лучших футболистов в истории от ChatGPT
Как играет Месси за Аргентину после победы на ЧМ
Как аргентинец Ретеги стал звездой сборной Италии
Захватывающий пролёт дрона над болельщиками
Яркие моменты в карьере Месута Озила
Статистика топ-вратарей в европейских чемпионатах
Самые возрастные авторы гола в серии А
Обладатель премии «Отец-тренер года»
Эти звёзды играли в «Ливерпуле», а вы могли забыть
Эти 11 звёзд играли в «Реале», а вы могли забыть