Кто может покинуть «Реал». Среди кандидатов на выход — два обладателя «Золотого мяча»!

Кто может покинуть «Реал» Мадрид
Собрали игроков, которые могут покинуть «Королевский клуб» в ближайшее трансферное окно.
Карим Бензема (Франция, форвард, 35 лет)
Лучший бомбардир «Реала», по словам Карло Анчелотти, не собирается уходить из клуба и продлит контракт, истекающий этим летом, до 2024 года, но непредвиденные обстоятельства могут заставить его передумать.
Тони Кроос (Германия, хавбек, 33 года)
Один из ветеранов «сливочных» до сих пор хорош на поле, но возраст берёт своё, и Кроос может уступить место молодым игрокам, хотя клуб и заинтересован в продлении контракта с ним.
Лука Модрич (Хорватия, хавбек, 37 лет)
Хорватский полузащитник мечтал закончить карьеру в «Реале» и делает всё возможное, чтобы этого добиться. Тем не менее представители клуба не спешат предлагать ему новое соглашение.
Андрей Лунин (Украина, вратарь, 24 года)
В отличие от предыдущих трёх игроков, которые составляют костяк команды, Лунин давно там не появляется — всё больше по арендам катается. Вполне вероятно, он будет первым, кого выставят на трансфер.
Марко Асенсио (Испания, вингер, 27 лет)
Асенсио недоволен статусом запасного и уже отказывался продлевать контракт с клубом. Этим летом стороны могут не найти обоюдного решения.
Эден Азар (Бельгия, вингер, 32 года)
Составить компанию Асенсио на трансферном рынке может Эден Азар. С 2021 года у него одно результативное действие в Ла Лиге (в Лиге чемпионов забил «Селтику»), но вряд ли этого достаточно.
Дани Себальос (Испания, хавбек, 26 лет)
Не теряет надежды остаться в «Королевском клубе» Дани Себальос, который ждёт предложения от руководства. В то же время в полузащитнике заинтересован конкурент «Реала» — «Атлетико».
Начо Фернандес (Испания, защитник, 34 года)
Останется ли на «Сантьяго Бернабеу» Начо Фернандес, будет зависеть от него. Только в этом году он провёл на поле более 1600 минут и сделал это отлично. Однако игрока хотят видеть в МЛС.
Мариано Диас (Испания, форвард, 29 лет)
А вот Мариано Диас, кажется, точно покинет «сливочных». Агент Давид Аранда недвусмысленно намекнул, что у его подопечного есть несколько предложений от команд из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
Кто может покинуть «Реал». Среди кандидатов на выход — два обладателя «Золотого мяча»!
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