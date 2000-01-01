Кто может покинуть «Реал». Среди кандидатов на выход — два обладателя «Золотого мяча»!

Начо Фернандес (Испания, защитник, 34 года)



Останется ли на «Сантьяго Бернабеу» Начо Фернандес, будет зависеть от него. Только в этом году он провёл на поле более 1600 минут и сделал это отлично. Однако игрока хотят видеть в МЛС.