Топ-3 самых молодых игроков РПЛ
Юные таланты из ЦСКА и «Локомотива» составят Пиняеву достойную конкуренцию.
Вадим Раков («Локомотив») — 18 лет 2 месяца и 30 дней
Наверное, один из самых талантливых форвардов в текущем поколении. Юный воспитанник «Локо» громко заявил о себе ещё в 2022 году, когда установил абсолютный рекорд по голам в ЮФЛ-2 (25 мячей в 36 матчах).
Впоследствии Вадим заиграл в М-Лиге (8 голов в 10 матчах) и уже дебютировал в РПЛ. За основу команды футболист сыграл пять матчей, в общей сложности проведя на поле 41 минуту.
Михаил Щетинин («Локомотив») — 17 лет 9 месяцев
Большие надежды подаёт и Щетинин. Талантливый игрок перепробовал множество амплуа — от вингера до левого защитника — и в итоге нашёл своё призвание на месте опорника.
В сборной России до 18 лет Михаил был капитаном, а в РПЛ дебютировал в марте 2023 года (один матч). До этого Щетинин дважды сыграл в Кубке России — против «Пари НН» и «Акрона».
Кирилл Глебов (ЦСКА) — 17 лет 4 месяца и 29 дней
Самым же юным игроком чемпионата России является воспитанник ЦСКА. Месяц назад руководство клуба подписало с 17-летним Кириллом Глебовым долгосрочный контракт.
В Премьер-Лиге он провёл две встречи — с «Сочи» и «Крыльями Советов». Пока результативными действиями не отметился, но в ЮФЛ-1 был очень хорош: шесть голов и четыре ассиста в 15 матчах.
Пиняев уже не самый молодой в РПЛ. Есть три таланта младше него — откуда они?
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