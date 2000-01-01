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«С трибуны» месяца — болельщик «Арсенала»
«С трибуны» месяца — болельщик «Арсенала»
Фанат тульского клуба и Кирилл Панченко подарили сюжет.
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Герой рубрики — болельщик тульского «Арсенала» Григорий. Он был так недоволен результатами любимой команды, что объявил голодовку.
Герой рубрики — болельщик тульского «Арсенала» Григорий. Он был так недоволен результатами любимой команды, что объявил голодовку.
«Арсенал» не оставил без внимания мощный жест болельщика. К Григорию домой пришёл нападающий Кирилл Панченко. И принёс пиццу!
«Арсенал» не оставил без внимания мощный жест болельщика. К Григорию домой пришёл нападающий Кирилл Панченко. И принёс пиццу!
Григорий тепло встретил Кирилла и пообщался с ним. Футболист попросил болельщика не голодать и пообещал улучшить результаты, а Григорий выразил поддержку команде и сказал, что будет верить в неё до конца.
Григорий тепло встретил Кирилла и пообщался с ним. Футболист попросил болельщика не голодать и пообещал улучшить результаты, а Григорий выразил поддержку команде и сказал, что будет верить в неё до конца.
Самое крутое в этой истории — «Арсенал» не подвёл отчаявшегося болельщика и выиграл у «Уфы»! Эта победа остаётся для Тулы единственной в Первой лиге в 2023 году.
Самое крутое в этой истории — «Арсенал» не подвёл отчаявшегося болельщика и выиграл у «Уфы»! Эта победа остаётся для Тулы единственной в Первой лиге в 2023 году.
«С трибуны» месяца в Первой лиге за март
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