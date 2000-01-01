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Нефутбольный герой марта — Алексей Ивахов
Нефутбольный герой марта — Алексей Ивахов
Главный тренер «Енисея» отметился трогательным поступком.
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Всё случилось на выездном матче 22-го тура с «Шинником». Ярославская команда дважды выходила вперёд, но «Енисей» каждый раз отыгрывался и в итоге сыграл вничью (2:2) благодаря голу на 90-й минуте.
Всё случилось на выездном матче 22-го тура с «Шинником». Ярославская команда дважды выходила вперёд, но «Енисей» каждый раз отыгрывался и в итоге сыграл вничью (2:2) благодаря голу на 90-й минуте.
В Домодедово, где проходил матч, шёл снег. После финального свистка Ивахов заметил, что на трибуне стоит мальчик и мёрзнет. И тренер не прошёл мимо.
В Домодедово, где проходил матч, шёл снег. После финального свистка Ивахов заметил, что на трибуне стоит мальчик и мёрзнет. И тренер не прошёл мимо.
Ивахов отдал юному болельщику свою куртку и прощался с болельщиками уже без неё. А потом ушёл в подтрибунное помещение.
Ивахов отдал юному болельщику свою куртку и прощался с болельщиками уже без неё. А потом ушёл в подтрибунное помещение.
Ивахов, кстати, преуспевает ещё и в работе. «Енисей» под его руководством закрепился на третьем месте в таблице Первой лиги и всего на три очка отстаёт от второй строчки. Есть отличный шанс вернуться в РПЛ!
Ивахов, кстати, преуспевает ещё и в работе. «Енисей» под его руководством закрепился на третьем месте в таблице Первой лиги и всего на три очка отстаёт от второй строчки. Есть отличный шанс вернуться в РПЛ!
Нефутбольный герой месяца в Первой лиге за март
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