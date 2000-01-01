📆 Что смотреть сегодня: 5 важных спортивных событий четверга
Расписание главного в этот день. Не пропустите!
Здесь и далее все фото – Getty Images.
Здесь и далее все фото – Getty Images.
Уже по традиции день открывают шахматисты. четвёртая партия в матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Россиянин идёт очень достойно!
🎾 13:30: «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг
В 13:30 в Монте-Карло стартуют матчи третьего круга: в российском противостоянии сойдутся Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
🎾 16:30: «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг
А Даниил Медведев сразится с Александром Зверевым, который представляет Германию.
⚽️ 19:45: еврокубки – Лига Европы и Лига Конференций
Вечер посвящён футболу: старт в 19:45 матчем «Фейеноорд» – «Рома», а уже в 22:00 на поле выйдут топы: «Манчестер Юнайтед» без Маркуса Рашфорда попробует разбить «Севилью», нападающий травмирован.
⚽️ 22:00: «Ювентус» – «Спортинг»
В Турине «Юве» сразится с ярким «Спортингом». За всеми матчами можно следить в матч-центре «Чемпионата» и в Live-трансляциях!
Что смотреть сегодня: 5 важных спортивных событий четверга, 13 апреля
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