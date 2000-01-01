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📆 Что смотреть сегодня: 5 важных спортивных событий четверга
📆 Что смотреть сегодня: 5 важных спортивных событий четверга
Расписание главного в этот день. Не пропустите!
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♟ 12:00: <a href="https://www.championat.com/other/article-5066687-match-za-zvanie-chempiona-mira-po-shahmatam-2023-yan-nepomnyaschij-din-lizhen-onlajn-translyaciya-4-j-partii-13-aprelya-2023.html?utm_medium=social&utm_source=tgtraffic" target="_blank">Старт четвёртой партии матча за шахматную корону</a>
♟ 12:00: Старт четвёртой партии матча за шахматную корону
Уже по традиции день открывают шахматисты. четвёртая партия в матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Россиянин идёт очень достойно!
🎾 13:30: «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг
🎾 13:30: «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг
В 13:30 в Монте-Карло стартуют матчи третьего круга: в российском противостоянии сойдутся Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
🎾 16:30: «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг
🎾 16:30: «Мастерс» в Монте-Карло, третий круг
А Даниил Медведев сразится с Александром Зверевым, который представляет Германию.
⚽️ 19:45: еврокубки – Лига Европы и Лига Конференций
⚽️ 19:45: еврокубки – Лига Европы и Лига Конференций
Вечер посвящён футболу: старт в 19:45 матчем «Фейеноорд» – «Рома», а уже в 22:00 на поле выйдут топы: «Манчестер Юнайтед» без Маркуса Рашфорда попробует разбить «Севилью», нападающий травмирован.
⚽️ 22:00: «Ювентус» – «Спортинг»
⚽️ 22:00: «Ювентус» – «Спортинг»
В Турине «Юве» сразится с ярким «Спортингом». За всеми матчами можно следить в матч-центре «Чемпионата» и в Live-трансляциях!
Что смотреть сегодня: 5 важных спортивных событий четверга, 13 апреля
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