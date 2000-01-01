Хорват в составе — к титулу? Найден рецепт победы в Лиге чемпионов

2013 — Марио Манджукич («Бавария»)

Мюнхенский клуб мог и не взять трофей, если бы не Манджукич. Именно Марио забил первый гол в финале с «Боруссией», завершившемся победой «Баварии» 2:1. Всего на счету хорвата три гола в 10 матчах ЛЧ-2012/2013.