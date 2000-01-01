Хорват в составе — к титулу? Найден рецепт победы в Лиге чемпионов

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Победы игроков сборной Хорватии в ЛЧ
Победы игроков сборной Хорватии в ЛЧ
Начиная с 2013 года хотя бы один представитель балканской страны неизменно поднимает «ушастый» еврокубок.
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2013 — Марио Манджукич («Бавария»)
2013 — Марио Манджукич («Бавария»)
Мюнхенский клуб мог и не взять трофей, если бы не Манджукич. Именно Марио забил первый гол в финале с «Боруссией», завершившемся победой «Баварии» 2:1. Всего на счету хорвата три гола в 10 матчах ЛЧ-2012/2013.
2014 — Лука Модрич («Реал»)
2014 — Лука Модрич («Реал»)
Хорватский волшебник сыграл в ЛЧ-2013/2014 в 11 матчах из 13 возможных, забив лишь один мяч. Но ведь не в этом главная задача Модрича, верно?
2015 — Иван Ракитич («Барселона»)
2015 — Иван Ракитич («Барселона»)
То был первый сезон Ракитича в каталонском клубе. Иван забил два гола в 12 играх ЛЧ-2014/2015, в том числе в финале с «Ювентусом» (3:1).
2016–2018 — Лука Модрич, Матео Ковачич («Реал»)
2016–2018 — Лука Модрич, Матео Ковачич («Реал»)
Затем настали годы безраздельного владычества «Реала». И тут уже Модричу в центре поля помогал Ковачич. Лука, конечно, играл чаще Матео: 34 матча за три сезона в ЛЧ против 24. И каждому из них удалось отличиться дважды.
2019 — Деян Ловрен («Ливерпуль»)
2019 — Деян Ловрен («Ливерпуль»)
Экс-зенитовец почти не играл в победной для «Ливерпуля» ЛЧ-2018/2019. Ловрен провёл всего три встречи.
2020 — Иван Перишич («Бавария»)
2020 — Иван Перишич («Бавария»)
Перишич тогда весьма удачно ушёл в аренду из «Интера». Иван провёл 10 матчей в ЛЧ-2019/2020, трижды отличившись в них.
2021 — Матео Ковачич («Челси»)
2021 — Матео Ковачич («Челси»)
Свою вторую ЛЧ Ковачич взял уже в составе лондонского клуба. Он отыграл 10 матчей в ЛЧ-2020/2021.
2022 — Лука Модрич («Реал»)
2022 — Лука Модрич («Реал»)
А год спустя Модрич отпраздновал свою пятую победу в Лиге чемпионов. Лука провёл все 13 игр — и это в 36 лет!
А кто может выиграть в 2023-м?
А кто может выиграть в 2023-м?
Всё те же Модрич («Реал») и Ковачич («Челси»), а также Марсело Брозович («Интер»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Станишич («Бавария») и Петар Муса («Бенфика»).
Хорват в составе — к титулу? Найден рецепт победы в Лиге чемпионов
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