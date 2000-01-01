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Что если бы Роналду, Месси и Неймар играли в воротах?
Что если бы Роналду, Месси и Неймар играли в воротах?
Пользователь @akkamist показывает, в каком стиле звёзды футбола выбивали бы мяч. Видео – далее.
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Представьте, что Роналду, Месси и Неймар играли бы в воротах
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