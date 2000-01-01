Что если бы Роналду, Месси и Неймар играли в воротах?
Пользователь @akkamist показывает, в каком стиле звёзды футбола выбивали бы мяч. Видео – далее.
Представьте, что Роналду, Месси и Неймар играли бы в воротах
Читайте также
5 событий спорта сегодня
Победы игроков сборной Хорватии в ЛЧ
Щенсны затроллил Погба. Видео
📆 5 важных спортивных событий четверга
Красавчик месяца в Первой лиге за март
Нефутбольный герой месяца в Первой лиге за март
«С трибуны» месяца в Первой лиге за март
Мем месяца в Первой лиге за март
Блестящий игрок месяца в Первой лиге за март
Перезапуск месяца в Первой лиге за март
5 спортивных событий среды
Топ-3 самых молодых игроков РПЛ
Кто может покинуть «Реал» Мадрид
До какого возраста играли великие вратари
Кто может покинуть «Челси»
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте