Криштиану Роналду составил сборную лучших партнёров: вот кто в неё попал

Правый форвард — Гарет Бэйл (Уэльс)

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а Бэйл пришёл в команду в 2013-м. «Здорово, что он с нами. Я очень рад играть с ним. Мы понимаем друг друга. Он делает классные передачи», – говорил о валлийце Криштиану в интервью Mirror в 2014-м.