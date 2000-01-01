Криштиану Роналду составил сборную лучших партнёров: вот кто в неё попал

Сборная лучших партнёров от Криштиану Роналду
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» избрал схему 4-3-3.
Правый форвард — Гарет Бэйл (Уэльс)
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а Бэйл пришёл в команду в 2013-м. «Здорово, что он с нами. Я очень рад играть с ним. Мы понимаем друг друга. Он делает классные передачи», – говорил о валлийце Криштиану в интервью Mirror в 2014-м.
Центрфорвард — Уэйн Руни (Англия)
Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а Руни появился в клубе в 2004-м. Криштиану всё-таки включил Уэйна в сборную, несмотря на скандал в ноябре 2022-го (британец осудил португальца за интервью Пирсу Моргану).
«Не знаю, почему он критикует меня. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я играю на высоком уровне. Не скажу, что выгляжу лучше него, хотя это правда», — приводит слова Роналду The Sun.
Левый форвард — Карим Бензема (Франция)
Бензема появился в «Реале» тогда же, когда и Роналду, и до сих пор играет за клуб. Вместе они завоевали для Мадрида три титула в Ла Лиге и четыре в ЛЧ.
Центральный хавбек — Лука Модрич (Хорватия)
Модрич играет за «Реал» с 2012-го. В 2018-м хорват завоевал «Золотой мяч».
Как отреагировал Роналду? «Конечно, я расстроен. На поле я сделал всё, чтобы выиграть «Золотой мяч», цифры не лгут. Поздравляю Модрича, он заслужил», – цитирует Криштиану Sky Sports.
Опорный хавбек — Тони Кроос (Германия)
Немец появился в «Реале» на два года позже Модрича. Тони как-то сказал, что Криштиану — лучший игрок в истории, хотя и признал, что ему трудно быть объективным в этой ситуации.
Центральный хавбек — Пол Скоулз (Англия)
Скоулз провёл в «МЮ» всю карьеру: с 1993 по 2013 год. В 2011-м Пол даже объявил об уходе из футбола, но полгода спустя вернулся.
Правый защитник — Джорджо Кьеллини (Италия)
Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, а Кьеллини — с 2005-го по 2022-й. В 2021-м Джорджо упрекнул Криштиану, что тот покинул Турин незадолго до закрытия трансферного окна, не дав времени найти замену. Роналду ответил, что не переживает из-за этого.
Центральный защитник — Рио Фердинанд (Англия)
Фердинанд выступал за «МЮ» с 2002 по 2014 год. Вместе с Роналду они трижды подряд выиграли АПЛ (2007–2009) и взяли ЛЧ в 2008-м.
Центральный защитник — Серхио Рамос (Испания)
Роналду, конечно, привёл «Реал» к десятой победе в ЛЧ в 2014-м, а потом взял ещё три подобных трофея. Но первого титула могло и не быть, не сравняй Рамос счёт на 90+3-й минуте финала с «Атлетико».
Левый защитник — Марсело (Бразилия)
Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. «Больше, чем партнёр, – брат, которого подарил мне футбол. Один из величайших игроков, с кем мне доводилось делить раздевалку», – приводит Mirror слова Роналду о бразильце.
Вратарь — Икер Касильяс (Испания)
Касильяс защищал цвета «Реала» с 1999 по 2015 год. Голкипер приложил руку ко всем крупным успехам мадридцев в начале века.
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