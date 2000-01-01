Бензема встал в один ряд с Роналду и Месси. Его 150-й матч в Лиге чемпионов — космос!

Лионель Месси — 163 матча

«ПСЖ» вылетел из этого розыгрыша Лиги чемпионов, а вместе с ним и Месси. Улучшить статистику в этом сезоне у Лионеля не получится, но через год он вновь попытается в пятый раз взять главный приз.