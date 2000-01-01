Футболисты, сыгравшие больше всего матчей в ЛЧ
«Реал» пробился в полуфинал, а значит, у Бензема есть шанс догнать Хави — четвёртого по счёту «долгожителя» евротурнира.
Карим Бензема — 150 матчей
Ответный матч с «Челси» стал 150-м в карьере француза в ЛЧ. Теперь «Реал» в полуфинале, а Бензема в трёх шагах от шестого титула в Лиге чемпионов.
Хави — 151 матч
Карим уже в следующей стадии наверняка выйдет на поле и догонит по количеству матчей в турнире Хави. А скорее всего – перегонит. Экс-игрок «Барселоны» пока что провёл на одну игру больше и завоевал четыре кубка ЛЧ.
Лионель Месси — 163 матча
«ПСЖ» вылетел из этого розыгрыша Лиги чемпионов, а вместе с ним и Месси. Улучшить статистику в этом сезоне у Лионеля не получится, но через год он вновь попытается в пятый раз взять главный приз.
Икер Касильяс — 177 матчей
Икер Касильяс долгое время помогал «Реалу» брать трофеи, в том числе и в ЛЧ. Вратарю до сих пор принадлежит рекорд турнира — самое большое количество «сухих» матчей (57).
Криштиану Роналду — 183 матча
Другим рекордсменом Лиги чемпионов является Криштиану Роналду – именно он сыграл больше всех матчей в турнире. Забил 140 голов, отдал 42 голевые передачи и взял трофей пять раз.
Бензема встал в один ряд с Роналду и Месси. Его 150-й матч в Лиге чемпионов — космос!
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