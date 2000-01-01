Кто может покинуть «Манчестер Сити»
Собрали игроков, которые могут покинуть команду Гвардиолы в ближайшее трансферное окно.
Эмерик Лапорт (Франция, защитник, 28 лет)
Главной причиной, по которой Лапорт хотел бы сменить команду (предположительно на «Барсу»), является недостаток игрового времени. И препятствовать Эмерику руководство клуба не желает, надеясь подписать Йошко Гвардиола.
Илкай Гюндоган (Германия, хавбек, 32 года)
Гюндоган уже одной ногой за порогом «Манчестер Сити». Илкай намерен подписать контракт с «Барселоной». И хотя его агент опровергает эту информацию, источники уверены, что следующие два сезона полузащитник проведёт в Испании.
Бернарду Силва (Португалия, хавбек, 28 лет)
Вот уже второй год португалец хочет покинуть Англию. В марте ходили слухи, что он может перейти в «Барсу» за € 65 млн, но сумму может перебить «ПСЖ», который взял Бернарду на карандаш.
Калвин Филлипс (Англия, хавбек, 27 лет)
Филлипс выпал из состава, и его будущее в клубе под вопросом. При этом три команды АПЛ рассматривают Калвина как трансферную цель этим летом — «Ньюкасл», «Лидс» и «Вест Хэм».
Жоау Канселу (Португалия, защитник, 28 лет)
«Бавария» не намерена выкупать Канселу, который выступает за неё на правах аренды, но игроком заинтересовалась «Барселона». Меж тем Хосеп Гвардиола назвал Жоау футболистом для «Ман Сити».
«Барселона» массово перетягивает игроков «Ман Сити». Кто поедет в Испанию этим летом?
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