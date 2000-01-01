«Барселона» массово перетягивает игроков «Ман Сити». Кто поедет в Испанию этим летом?

Бернарду Силва (Португалия, хавбек, 28 лет)

Вот уже второй год португалец хочет покинуть Англию. В марте ходили слухи, что он может перейти в «Барсу» за € 65 млн, но сумму может перебить «ПСЖ», который взял Бернарду на карандаш.