Кто может уйти из «Баварии» в ближайшее время

Садио Мане (Сенегал, вингер, 31 год)

Летом-2022 «Бавария» купила Мане у «Ливерпуля» за € 32 млн. По информации Daily Mail, клуб попытается избавиться от сенегальца, после того как тот спровоцировал скандал с Лероем Зане, своим одноклубником, ударив его в раздевалке.