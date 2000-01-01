Кто может уйти из «Баварии»
Собрали игроков, которые в скором времени могут покинуть Мюнхен.
Садио Мане (Сенегал, вингер, 31 год)
Летом-2022 «Бавария» купила Мане у «Ливерпуля» за € 32 млн. По информации Daily Mail, клуб попытается избавиться от сенегальца, после того как тот спровоцировал скандал с Лероем Зане, своим одноклубником, ударив его в раздевалке.
Серж Гнабри (Германия, вингер, 27 лет)
Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. По информации Sport Bild, главный тренер Томас Тухель, возможно, захочет расстаться с игроком.
Альфонсо Дэвис (Канада, защитник, 22 года)
Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до сезона-2024/2025 включительно. Испанские СМИ пишут, что «Реал» попытается подписать игрока летом 2024-го.
Бенжамен Павар (Франция, защитник, 27 лет)
Павар играет за «Баварию» с 2019-го. Его контракт истекает летом следующего года. По слухам, французом интересуется «Манчестер Юнайтед».
Райан Гравенберх (Нидерланды, хавбек, 20 лет)
Прошлым летом «Бавария» приобрела Гравенберха у «Аякса» за € 18,5 млн. По информации Times, наибольший интерес к игроку проявляет «Ливерпуль»; также за ним следят «МЮ» и «Арсенал».
Марсель Забитцер (Австрия, хавбек, 29 лет)
Зимой 2023-го «Бавария» отдала Забитцера в аренду в «МЮ». Британцы заинтересованы в выкупе игрока, который и сам хочет остаться в АПЛ.
Жоау Канселу (Португалия, защитник, 28 лет)
Этой зимой Канселу, игрок «Ман Сити», перешёл в «Баварию» на правах аренды. Пока нет информации, что мюнхенцы планируют и дальше пользоваться услугами португальца.
Кто может уйти из «Баварии» в ближайшее время
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