Кто может уйти из «Интера» в ближайшее время

Николо Барелла (Италия, хавбек, 26 лет)

Барелла вышел на новый уровень, с тех пор как перешёл в «Интер» из «Кальяри» летом-2019. У миланцев нет намерения расставаться с Николо; в то же время клубу нужны деньги. Игроком интересуются «Ман Сити» и «Ливерпуль».