Кто может уйти из «Интера»
Собрали игроков, которые в скором времени могут покинуть миланский клуб.
Дензел Думфрис (Нидерланды, хавбек, 27 лет)
Думфрис проводит за «Интер» только второй сезон. По информации итальянских СМИ, летом 2023-го игрока попытаются заполучить «МЮ» и «Астон Вилла».
Милан Шкриньяр (Словакия, защитник, 28 лет)
Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Его контракт с клубом истекает этим летом, и Милан не собирается его продлевать.
Николо Барелла (Италия, хавбек, 26 лет)
Барелла вышел на новый уровень, с тех пор как перешёл в «Интер» из «Кальяри» летом-2019. У миланцев нет намерения расставаться с Николо; в то же время клубу нужны деньги. Игроком интересуются «Ман Сити» и «Ливерпуль».
Стефан де Врей (Нидерланды, защитник, 31 год)
Де Врей играет за «Интер» с 2018-го. По слухам, этим летом Стефан как свободный агент может уйти в «Тоттенхэм», а в обратном направлении проследует Иван Перишич.
Марсело Брозович (Хорватия, опорник, 30 лет)
Брозович защищает чёрно-синие цвета с 2016 года, и в прошлом году его контракт продлили до 2026-го. Однако уже этим летом игрок, по информации итальянских СМИ, может перейти в «Ньюкасл».
Ромелу Лукаку (Бельгия, форвард, 29 лет)
В прошлом году «Интер» арендовал Лукаку у «Челси». Ожидается, что летом 2023-го бельгиец вернётся в лондонский клуб.
Хоакин Корреа (Аргентина, форвард, 28 лет)
В этом сезоне Корреа в основном выходит со скамейки в матчах Серии A. По слухам, аргентинцем интересуются сразу три клуба АПЛ: «Эвертон», «Астон Вилла» и «Вест Хэм».
Кто может уйти из «Интера» в ближайшее время
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