Кто может покинуть «Ювентус»
Собрали игроков, которые будут выставлены на продажу в летнее трансферное окно. Кого выгнали за драку, а кого переманили конкуренты?
Леандро Паредес (Аргентина, опорник, 28 лет)
Руководство недовольно игрой Паредеса, поэтому выкупать его у «ПСЖ» итальянский клуб не будет. Леандро вернётся во Францию, где окончательно решится его судьба.
Анхель Ди Мария (Аргентина, вингер, 35 лет)
А вот у Ди Марии ещё есть шанс остаться в «Ювентусе». По информации журналистов, с футболистом могут продлить контракт на год, но этого пока не произошло.
Войцех Щенсны (Польша, вратарь, 33 года)
В последнее время у Щенсного всё чаще возникают проблемы со здоровьем, поэтому в Италии намерены заменить его либо Марко Карнесекки, либо Гульельмо Викарио. Сам Войцех интересен «Тоттенхэму».
Душан Влахович (Сербия, форвард, 23 года)
Останется ли в Турине Душан Влахович — большая интрига. Пока команда рассчитывает на игрока, он также стал главной трансферной целью «Арсенала». Но в борьбу за него может включиться и «Реал».
Уэстон Маккенни (США, хавбек, 24 года)
Маккенни уехал в аренду в «Лидс» в начале года — его соглашение рассчитано до конца сезона. Если англичане решат выкупить его за € 33 млн, включая бонусы, то Уэстон не вернётся в Италию.
Адриен Рабьо (Франция, хавбек, 28 лет)
Слухи, что Рабьо покинет «Юве» и вернётся в «ПСЖ», набирают обороты. Однако Адриен заинтересовал ряд английских клубов – «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Алекс Сандро (Бразилия, защитник, 32 года)
Сандро, похоже, не пригодится «Ювентусу» в следующем сезоне — клуб готов продать игрока летом. В этом розыгрыше Серии А он провёл 22 матча и отметился одним результативным действием.
Хуан Куадрадо (Колумбия, хавбек, 34 года)
Куадрадо тоже утратил связь с руководством, а недавняя дисквалификация в матче полуфинала Кубка Италии с «Интером» за драку подлила масла в огонь. Футболист может перейти в «Аль-Наср».
«Ювентус» ждут потери. Влаховича зовут топ-клубы, а кто ещё покинет Турин?
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