Кто может покинуть «Барселону»
Собрали игроков, которых могут выставить на продажу в это летнее трансферное окно. Основная причина — нехватка денег!
Гави (Испания, хавбек, 18 лет)
«Челси» хотел бы усилить состав, подписав Гави, однако боссы «Барсы» не готовы отпускать футболиста. Хави уже заявил, что полагается на игрока.
Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, хавбек, 26 лет)
Сине-гранатовые могут расстаться этим летом с Кессье за € 25–30 млн. По информации Фабрицио Романо, Франка к себе приглашает «Интер».
Ансу Фати (Испания, вингер, 20 лет)
Критические публичные высказывания отца Ансу Фати, Боры, о клубе привели к тому, что футболиста выставят на продажу в летнее трансферное окно.
Жорди Альба (Испания, 34 года)
Альба не намерен покидать «Барселону» до истечения контракта (лето 2024 года), однако руководство намекнуло, что расторгнет соглашение, если игрок не пойдёт на понижение зарплаты.
Серхио Бускетс (Испания, опорник, 34 года)
Раздумывает о будущем в испанской команде Серхио Бускетс. Игрока волнует финансовая составляющая — в случае если стороны не найдут компромисс, он уедет либо в МЛС, либо в Саудовскую Аравию.
Усман Дембеле (Франция, вингер, 25 лет)
Из-за недостатка средств «Барса» расстанется и с Дембеле. За футболиста намерен бороться «Ньюкасл», если клуб попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Эрик Гарсия (Испания, защитник, 22 года)
В качестве защитника Гарсия проводит тусклый сезон и рискует оказаться в числе тех, кого выставят на продажу. Но в роли опорника он показал класс. Возможно, руководители передумают на его счёт.
Кто может уйти из «Барселоны» летом
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