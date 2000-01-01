Кто может уйти из «Барселоны» летом

Эрик Гарсия (Испания, защитник, 22 года)

В качестве защитника Гарсия проводит тусклый сезон и рискует оказаться в числе тех, кого выставят на продажу. Но в роли опорника он показал класс. Возможно, руководители передумают на его счёт.