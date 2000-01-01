У Малкома уже 22 гола в этом сезоне РПЛ! А кто ещё забивал больше 20?

Фёдор Смолов — 20 голов в сезоне-2015/2016

Столько же раз поразил ворота соперников в дебютном сезоне за «Краснодар» Фёдор Смолов. Футболист стал лучшим бомбардиром РПЛ, причём в следующем сезоне этот титул также забрал он, но забил меньше 20 мячей (18).