Игроки РПЛ, забившие 20+ голов за сезон
Малком забил четыре в ворота «Крыльев» и превзошёл достижение Дзюбы. Но до рекордсмена лиги ему ещё далеко.
Артём Дзюба — 20 голов в сезоне-2020/2021
Артём Дзюба ушёл из «Зенита» на пике: в последнем сезоне за питерский клуб форвард наколотил 20 голов.
Фёдор Смолов — 20 голов в сезоне-2015/2016
Столько же раз поразил ворота соперников в дебютном сезоне за «Краснодар» Фёдор Смолов. Футболист стал лучшим бомбардиром РПЛ, причём в следующем сезоне этот титул также забрал он, но забил меньше 20 мячей (18).
Малком — 22 гола в сезоне-2022/2023, сезон не закончен
Сегодня (29 апреля) «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, причём четыре мяча забил Малком. Футболист оторвался от Квинси Промеса и стал главным претендентом на звание лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне.
Александр Кержаков — 23 гола в сезоне-2011/2012
Вернувшись в 2010 году в «Зенит», Александр Кержаков стал главным голеадором команды. В сезоне-2011/2012 футболист выиграл РПЛ, оформив 23 гола.
Сейду Думбия — 28 голов в сезоне-2011/2012
А вот настоящим рекордсменом Российской Премьер-Лиги является Сейду Думбия. В том же сезоне, что и Кержаков, экс-игрок ЦСКА забил 28 мячей и сделал 12 ассистов.
У Малкома уже 22 гола в этом сезоне РПЛ! А кто ещё забивал больше 20?
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