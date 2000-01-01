7 игроков «Наполи», которые зря ушли из клуба
Некоторые из них наверняка жалеют о принятом решении. Не у всех карьера складывается удачно, а о золоте Серии А им приходится только мечтать.
Калиду Кулибали (Сенегал, защитник, 31 год)
Вместе с неаполитанцами Кулибали брал Кубок и Суперкубок Италии. Не хватало лишь скудетто. Вместо этого Калиду перешёл в «Челси», у которого дела в АПЛ как никогда плохи.
Дрис Мертенс (Бельгия, форвард, 35 лет)
В похожей ситуации оказался и Мертенс. Дрис мог бы феерить в Серии А, а не грустить в Турции. В «Галатасарае» его показатели резко упали: всего шесть голов и три ассиста в 25 матчах.
Лоренцо Инсинье (Италия, вингер, 31 год)
Чемпион Европы — 2020 остался без золота, перебравшись в «Торонто». Инсинье был предан итальянскому клубу, но в какой-то момент захотел более высокую зарплату. В деньгах-то он выиграл, но пролетел мимо скудетто.
Давид Оспина (Колумбия, вратарь, 34 года)
На закате карьеры Оспина отправился в «Аль-Наср», надеясь вместе с Криштиану Роналду выиграть местную лигу. И заработать, естественно. Но пока их новый клуб только второй.
Фабиан Руис (Испания, хавбек, 26 лет)
Сильно расстраиваться потере медали чемпионата Италии Руис вряд ли будет, ведь у него будет такая же во Франции. Фабиан постарается помочь «ПСЖ» не упустить лидерство в Лиге 1 в последних турах.
Аркадиуш Милик (Польша, форвард, 28 лет)
Уходя из «Наполи» в «Марсель», Милик не думал, что вернётся в итальянскую лигу. Но это произошло: игрока арендовал «Ювентус», который борется за второе место с «Лацио». Но не за первое…
Сальваторе Сиригу (Италия, вратарь, 36 лет)
Ещё один чемпион Европы 2020 года перебрался в «Фиорентину», но сыграл лишь один матч в этом сезоне. Интересно, что за время пребывания в «Наполи» на поле Сиригу так и не вышел. Как раз его мотивы понять можно.
Они поспешили с уходом из «Наполи». Могли бы сейчас праздновать чемпионство
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