Они поспешили с уходом из «Наполи». Могли бы сейчас праздновать чемпионство

Сальваторе Сиригу (Италия, вратарь, 36 лет)

Ещё один чемпион Европы 2020 года перебрался в «Фиорентину», но сыграл лишь один матч в этом сезоне. Интересно, что за время пребывания в «Наполи» на поле Сиригу так и не вышел. Как раз его мотивы понять можно.