Вот почему ЛЧ возьмёт «Сити». В TikTok набирает популярность фанатская теория

2023: «Манчестер Сити» возьмёт ЛЧ?

Если верить теории, теперь трофей заберёт «Сити». В прошлом сезоне «Реал» также обыграл в плей-офф ЛЧ «ПСЖ» и «Челси», но эти команды уже покинули турнир. Так что остаётся всего лишь один вариант. Получит ли теория подтверждение и на этот раз?