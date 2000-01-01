Вот почему ЛЧ возьмёт «Сити». В TikTok набирает популярность фанатская теория

Почему «Сити» выиграет ЛЧ в этом сезоне?
Фанаты в TikTok выявили интересную закономерность. На протяжении последних лет клуб выигрывает ЛЧ, если в предыдущем розыгрыше вылетает после матчей с будущим победителем турнира.
2018: «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в ЛЧ
В 2018-м «Ливерпуль» остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов. В финале банда Клоппа проиграла «Реалу» (1:3), в том числе и по причине крайне неудачной игры вратаря Лориса Кариуса. Голкипер имел прямое отношение к двум пропущенным мячам.
2019: «Ливерпуль» взял ЛЧ
Спустя год клуб всё-таки взял долгожданный трофей. Финал получился чисто английским — мерсисайдцы справились с «Тоттенхэмом» (2:0). Салах реализовал пенальти на первых минутах, а в концовке забил Ориги.
2019: «Бавария» уступила «Ливерпулю» в ЛЧ
В начале 2019-го «Бавария» бесславно завершила выступление в плей-офф ЛЧ. В 1/8 финала мюнхенцы проиграли «Ливерпулю» (0:0, 1:3), который позднее поднял трофей над головой. Дважды голами отметился будущий футболист «Баварии» Садио Мане.
2020: «Бавария» взяла ЛЧ
Август 2020 года. «Бавария» обыгрывает «ПСЖ» в ковидном финале Лиги чемпионов. Единственный мяч забивает бывший футболист парижан Кингсли Коман. «Бавария» побеждает в турнире впервые за семь лет.
2020: «Челси» вылетел из ЛЧ от «Реала»
В сезоне-2019/2020 «Челси» вылетел после первого же раунда плей-офф. Два матча 1/8 финала с «Баварией» разделили полгода, но итог получился одинаковым. До коронавирусной эпохи «Челси» проиграл 0:3, а летом 2020-го соперник раскатал его 4:1.
2021: «Челси» взял ЛЧ
Через год лондонский клуб стал триумфатором Лиги чемпионов. В английском финале команда Томаса Тухеля обставила «Манчестер Сити». Судьбу встречи решил гол Кая Хаверца, который отличился в конце первого тайма.
2021: «Реал» уступил «Челси» в ЛЧ
«Реал» остановился в шаге от выхода в финал. По итогам двух матчей с «Челси» победу праздновали англичане. В Мадриде команды сыграли вничью (1:1), а вот в столице Великобритании «Реал» с соперником не справился — 0:2.
2022: «Реал» взял ЛЧ
Через год Карло Анчелотти привёл «Реал» к победе в турнире. В финале снова обыграли удобный «Ливерпуль» (1:0). Автором решающего гола стал Винисиус Жуниор, а Тибо Куртуа неоднократно спасал.
2022: «Сити» проиграл «Реалу» в ЛЧ
В мае 2022-го «МС» обидно вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Сначала клуб одолел «Реал» (4:3), а ответная игра превратилась в триллер. Испанская команда победила (3:1), но все мячи забила в период с 90-й по 90+5-ю минуты.
2023: «Манчестер Сити» возьмёт ЛЧ?
Если верить теории, теперь трофей заберёт «Сити». В прошлом сезоне «Реал» также обыграл в плей-офф ЛЧ «ПСЖ» и «Челси», но эти команды уже покинули турнир. Так что остаётся всего лишь один вариант. Получит ли теория подтверждение и на этот раз?
Вот почему ЛЧ возьмёт «Сити». В TikTok набирает популярность фанатская теория
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