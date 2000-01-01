Перезапуск месяца в Первой лиге за апрель

Перезапуск апреля — Вагиз Галиулин
35-летний капитан «Нефтехимика» сыграл немаловажную роль в последних успехах команды.
Клуб из Нижнекамска отлично показал себя в апреле: три победы, две ничьих, ноль пропущенных мячей. Опытный Галиулин внёс существенный вклад в такие результаты команды.
Вагиз оформил победный гол в домашнем матче с «Арсеналом» (1:0), а затем ярко сыграл во встрече с «Акроном» (3:0). Ветеран не только забил, но и отдал голевую передачу. В пяти матчах в апреле Галиулин набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».
В предыдущих 19 встречах Первой лиги у капитана «Нефтехимика» было всего два гола. За пять игр в апреле он забил столько же. За весь сезон он уже оформил четыре гола и пять ассистов. Неплохие цифры для ветерана!
Сейчас «Нефтехимик» занимает шестое место и отстаёт от зоны стыковых матчей на пять очков. Шансы на повышение в классе ещё остаются, но команде придётся тяжело. А вот Галиулин наверняка снова о себе напомнит.
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