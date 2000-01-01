Блестящий игрок месяца в Первой лиге за апрель

Воспитанник академии «Краснодара» провёл в апреле всего лишь три матча, однако в двух из них отметился результативными действиями. Кокоев принёс «Краснодару-2» победу в игре с «Уфой» (1:0), а затем оформил гол в дерби с «Кубанью» (1:1).