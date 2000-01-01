Блестящий игрок месяца в Первой лиге за апрель

Блестящий игрок апреля — Давид Кокоев
Молодой футболист «Краснодара-2» помог тонущей команде набрать четыре очка.
Воспитанник академии «Краснодара» провёл в апреле всего лишь три матча, однако в двух из них отметился результативными действиями. Кокоев принёс «Краснодару-2» победу в игре с «Уфой» (1:0), а затем оформил гол в дерби с «Кубанью» (1:1).
Один матч Кокоев пропустил из-за перебора жёлтых карточек. Второй — из-за бана. Дерби Краснодарского края с «Кубанью» получилось очень эмоциональным и завершилось массовой дракой. По её итогам Кокоева дисквалифицировали на две встречи.
Несмотря на этот неприятный инцидент, нельзя не отметить спортивные результаты Давида. До апреля он забил всего один мяч (в 1-м туре), а в прошедшем месяце улучшил этот результат в два раза.
Правда, «Краснодару-2» уже ничего не светит. Команда занимает последнее место в Первой лиге. За пять туров до финиша она отстаёт от спасительной зоны на 11 очков. Возможно, в новом сезоне мы увидим Кокоева в составе другого клуба.
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