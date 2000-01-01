Мем месяца в Первой лиге за апрель

Мем месяца — «Седая ночь» «Акрона»
Клуб Первой лиги стал главной сенсацией Кубка России. По ходу турнира он обыграл четыре московских команды: «Торпедо», «Локомотива», «Динамо» и «Спартак».
После победы в матче с «Динамо» футболисты «Акрона» исполнили легендарную песню «Седая ночь» в раздевалке. Видео сразу стало вирусным. А после матча со «Спартаком» команда Первой лиги повторила трюк.
Нападающий Никита Салтыков оформил победный гол в матче с красно-белыми. «Хочется побыстрее пойти к команде и спеть с ними песню «Седая ночь». Порадоваться!» — сказал футболист после финального свистка.
Болельщикам запомнились не только сенсационные победы «Акрона», но и фееричные празднования. Здорово, что скромный клуб из Первой лиги знатно пошумел в кубковом турнире.
«Акрон» всё-таки не добрался до финала Кубка России. Команда Евгения Калешина не справилась с «Краснодаром». Встреча завершилась без голов, а в серии пенальти удача была на стороне клуба РПЛ.
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