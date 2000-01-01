Красавчик месяца в Первой лиге за апрель

В апреле Батраз отыграл четыре матча, но только один — в старте. Зато он прекрасно чувствует себя в роли джокера. Гурциев выходил на замену в матчах с «Велесом», «Волгарём» и «Шинником». Как итог — три гола (два победных, один — принёс ничью).