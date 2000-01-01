Красавчик апреля — Батраз Гурциев
24-летний футболист принадлежит клубу РПЛ, но сейчас зажигает в Первой лиге.
Первую половину нынешнего сезона Гурциев провёл в «Оренбурге» (12 матчей, три ассиста). Зимой футболист вернулся в «Аланию», где теперь выступает на правах аренды. И надо сказать, что в Первой лиге у него всё получается неплохо.
В апреле Батраз отыграл четыре матча, но только один — в старте. Зато он прекрасно чувствует себя в роли джокера. Гурциев выходил на замену в матчах с «Велесом», «Волгарём» и «Шинником». Как итог — три гола (два победных, один — принёс ничью).
У Гурциева уже четыре гола в восьми матчах Первой лиги, то есть он забивает по мячу каждые две игры. На один результативный удар Батразу требуется 115 минут. Если взять статистику только за апрель, то этот показатель составляет 57 минут.
«Алания» рубится за место в РПЛ. Сейчас клуб из Владикавказа находится на третьей строчке, которая даёт право сыграть в стыковых матчах. В апреле «Алания» набрала семь очков — их команде принёс Гурциев.
Красавчик месяца в Первой лиге за апрель
Читайте также
Мем месяца в Первой лиге за апрель
Блестящий игрок месяца в Первой лиге за апрель
Перезапуск месяца в Первой лиге за апрель
Вирусная теория фанатов, почему «Сити» возьмёт ЛЧ
Конфликт Куртуа и Де Брёйне из-за девушки
Нейросеть показала Месси в других клубах
7 игроков «Наполи», которые зря ушли из клуба
Пять самых забивающих клубов Европы 2022/2023
Кто, кроме Малкома, забил 20+ голов в РПЛ за сезон
Кто может покинуть «Барселону»
Кто может покинуть «Ювентус»
Кто может уйти из «Интера»
Кто может уйти из «Баварии»
Кто может покинуть «Манчестер Сити»
Футболисты, сыгравшие больше всего матчей в ЛЧ
Сборная лучших партнёров от Криштиану Роналду