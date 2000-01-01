«Из грязи в князи» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата-2022/2023

«Из грязи в князи» — Иван Тимошенко
У нападающего «Родины» стремительно развивается карьера.
Тимошенко 24 года, и всего полтора года назад он играл во втором дивизионе словацкого футбола. Знали о существовании такой команды, как «Железиарне»? Теперь знаете.
В начале 2022-го карьера Тимошенко пошла вверх. Он перешёл в новороссийский «Черноморец», выступавший во Второй лиге. И успешно: 16 голов в 13 матчах во второй половине прошлого сезона!
Прошлым летом Тимошенко сделал следующий шаг в карьере и присоединился к «Родине». 14 голов в 30 матчах Первой лиги — отличный результат! Столько же забил Гедеон Гузина из «Балтики», а больше — никто.
«Родина» в ближайшее время выступит в стыках за право играть в РПЛ. Получается, Тимошенко может за полтора года пройти путь от подвала словацкого футбола до российской элиты. Из грязи в князи!
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