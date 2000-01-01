«Красавчик» сезона — Тамерлан Мусаев
Один из лидеров «Балтики», вернувшейся в РПЛ.
Мусаеву всего 21 год, и он мог бы побороться за номинацию «Яркий игрок». Но с такой игрой он заслуживает большего!
«Балтика» по итогам сезона заняла второе место в Первой лиге и напрямую вышла в РПЛ. И Мусаев — одна из главных причин, почему это стало возможным.
29 матчей (25 — в основе), 2220 минут на поле, девять голов. Когда этот нападающий в строю, он играет практически без замен.
У Мусаева вдобавок хорошая школа. До взрослой карьеры он занимался в академиях ЦСКА, «Локомотива» и «Торпедо». Зажжёт в РПЛ?
«Красавчик» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата-2022/2023
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