«Мем» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата-2022/2023

«Мем» сезона — Кирилл Маляров
Защитник «Балтики» отметился забавной историей.
Маляров повеселил болельщиков ещё в начале сезона. После матча с «КАМАЗом» защитник заявил, что соперник играл в колхозный футбол.
Резонансное высказывание, после которого нужно как-то выкручиваться. И «Балтика» сработала идеально!
Калининградский клуб устроил Малярову тренировку в колхозном образе, «чтобы немного углубиться в тему сказанных слов». И даже назвал футболиста председателем колхоза!
Награду от «Чемпионата» Маляров тоже получил по-особенному. Её вручал колхозник! Кириллу такая задумка явно понравилась.
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