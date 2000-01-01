Талисманы чемпионатов Европы по футболу
Медвежонок, Супер Виктор, Трикс и Фликс, Голиаф, Пиноккио и другие.
Евро-2024 в Германии – Медвежонок
Посвящён детской игрушке, плюшевому медведю, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века. Пока медвежонок без имени.
Евро-2020 – Скиллзи
Мультяшный персонаж, который обожает фристайл и уличный футбол.
Евро-2016 во Франции – Супер Виктор
Парнишка в майке сборной Франции, красной мантии и магических летучих бутсах.
Евро-2012 на Украине и в Польше – Славек и Славко
Братья-близнецы в форме своих национальных команд.
Евро-2008 в Австрии и Швейцарии –Трикс и Фликс
Братья-близнецы в цветах своих сборных.
Евро-2004 в Португалии – Кинаш
Мальчик в форме сборной Португалии.
Евро-2000 в Бельгии и Нидерландах – Бенелаки
Частично лев, частично чёртик – Бенелаки взял черты двух сборных. А имя «Benelucky» обыгрывает название Бенилюкс, под которым понимают союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
Евро-1996 в Англии – Голиаф
Просто Лев (а не медведь, как может показаться).
Евро-1992 в Швеции – Берни
Кролик, который перебрался в Швецию из ФРГ.
Евро-1988 в ФРГ – Берни
Кролик-футболист, который сочетает в себе блестящие скорость и прыжок.
Евро-1984 во Франции – Пено
Маскотом был символ Франции — петух по имени Пено.
Евро-1980 в Италии – Пиноккио
Первым талисманом в истории чемпионатов Европы был герой итальянской сказки.
Талисманы чемпионатов Европы по футболу
Читайте также
🇰🇿 Сильная речь Адиева после победы Казахстана
«Красавчик» сезона в Первой лиге
«Мем» сезона в Первой лиге
«Нефутбольный герой» сезона в Первой лиге
«Блестящий игрок» сезона в Первой лиге
«Из грязи в князи» сезона в Первой лиге
Перезапуск» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата
Герой «С трибуны» в Первой лиге. Итоги сезона
Красавчик месяца в Первой лиге за апрель
Мем месяца в Первой лиге за апрель
Блестящий игрок месяца в Первой лиге за апрель
Перезапуск месяца в Первой лиге за апрель
Вирусная теория фанатов, почему «Сити» возьмёт ЛЧ
Конфликт Куртуа и Де Брёйне из-за девушки
Нейросеть показала Месси в других клубах
7 игроков «Наполи», которые зря ушли из клуба