Холанд закрыл рукой эмблему «Манчестер Юнайтед», когда фотографировался с болельщиком
Юный болельщик попросил о фото. Эрлинг согласился, но сказал: «Подожди-подожди».
Видео – TV2 Sport.
Видео – TV2 Sport.
Холанд закрыл рукой эмблему «Манчестер Юнайтед», когда фотографировался с болельщиком
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