«Бавария» забила 27 мячей в одном матче! Какому же клубу так не повезло?
Мюнхенцы разгромили эту любительскую команду в третий раз. Разбираем историю «великого» противостояния.
Соперник – любительский «Роттах-Эгерн» из одноимённого городка на юге Баварии. В соседнем Тегернзее мюнхенцы часто проводят предсезонку – и зовут местную команду на товарищеские матчи.
Средняя посещаемость – 2,5 тысячи человек. Это почти половина населения всего Роттах-Эгерна.
70:2 за три года
Команды играли в 2018-м (20:2), 2019-м (23:0) и
2023-м (27:0).
2023-м (27:0).
Лучший бомбардир – Роберт Левандовски. У него шесть голов в двух играх. Пять мячей забивали Джамал Мусиала, Марсель Забитцер, Томас Мюллер и Матис Тель.
«Роттах-Эгерн» есть чем ответить! По одному мячу забили Андре Шмидт и Доминик Пфлюгер. В профессиональных лигах они не играли. Хотя надо ли, если у тебя уже есть гол в ворота «Баварии»?
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче! Какому же клубу так не повезло?
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