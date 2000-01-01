Кавани эффектно презентовали как новичка «Бока Хуниорс»
Уругвайский форвард перешёл в клуб свободным агентом и получил легендарный №10. На презентацию собралась почти вся «Ла Бомбонера»!
Последний сезон Кавани провёл в «Валенсии»
Получилось не вау: 5 голов в 25 матчах Ла Лиги. Да и «Валенсию» штормило. Так что клуб и игрок расстались по обоюдному согласию.
Кавани эффектно презентовали как новичка «Бока Хуниорс». Видео
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