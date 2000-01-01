«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Расмус Хойлунн зажигает не хуже скандинавской звезды АПЛ.
Новичок «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» обзавёлся новым страйкером, подписав Расмуса Хойлунна. Датчанина называют «новым Холандом». Он действительно так же крут, как Эрлинг?
Статистика Холанда
В АПЛ 21-летний Эрлинг перебрался с потрясающей статистикой. В сезоне-2021/2022 за «Боруссию» норвежец отыграл 30 матчей, забил 29 мячей и отдал восемь ассистов.
Статистика Хойлунна
У Расмуса цифры поскромнее. В его активе 42 матча за «Аталанту» в прошлом сезоне, 16 голов и семь ассистов.
Стоимость перехода
За переход Холанда «Ман Сити» отдал € 60–75 млн при трансферной стоимости в € 150 млн. «МЮ» же пришлось отдать за Хойлунна € 75 млн при трансферной стоимости в € 45 млн.
Похожие скиллы
У Расмуса и Эрлинга схожие игровые навыки и качества. Скандинавы — мощные форварды с крутыми скоростными возможностями.
Крутая борьба
Благодаря битве скандинавских звёзд манчестерское дерби будет ещё зрелищнее и интереснее!
«Манчестер Юнайтед» подписал крутого форварда. Его называют «новым Холандом»!
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