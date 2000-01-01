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«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Расмус Хойлунн зажигает не хуже скандинавской звезды АПЛ.
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Новичок «МЮ»
Новичок «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» обзавёлся новым страйкером, подписав Расмуса Хойлунна. Датчанина называют «новым Холандом». Он действительно так же крут, как Эрлинг?
Статистика Холанда
Статистика Холанда
В АПЛ 21-летний Эрлинг  перебрался с потрясающей статистикой. В сезоне-2021/2022 за «Боруссию» норвежец отыграл 30 матчей, забил 29 мячей и отдал восемь ассистов.
Статистика Хойлунна
Статистика Хойлунна
У Расмуса цифры поскромнее. В его активе 42 матча за «Аталанту» в прошлом сезоне, 16 голов и семь ассистов.
Стоимость перехода
Стоимость перехода
За переход Холанда «Ман Сити» отдал € 60–75 млн при трансферной стоимости в € 150 млн. «МЮ» же пришлось отдать за Хойлунна € 75 млн при трансферной стоимости в € 45 млн.
Похожие скиллы
Похожие скиллы
У Расмуса и Эрлинга схожие игровые навыки и качества. Скандинавы — мощные форварды с крутыми скоростными возможностями.
Крутая борьба
Крутая борьба
Благодаря битве скандинавских звёзд манчестерское дерби будет ещё зрелищнее и интереснее!
«Манчестер Юнайтед» подписал крутого форварда. Его называют «новым Холандом»!
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