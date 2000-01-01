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Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
Список самых радостных и самых неторопливых.
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Новые правила
Новые правила
В новом сезоне АПЛ арбитры будут компенсировать время, потраченное на празднование голов. The Athletic выяснил, сколько в среднем команды в Премьер-лиге отмечают забитые мячи. Топ-5 вас удивит!
1-е место — «Кристал Пэлас»
1-е место — «Кристал Пэлас»
«Орлы» — лидеры по длительности празднования голов в сезоне-2022/2023. На радость они тратили 83,8 секунды, то есть почти по полторы минуты!
2-е место — «Лестер»
2-е место — «Лестер»
В прошлом сезоне «лисы» радовались забитым мячам 81,9 секунды.
3-е место — «Фулхэм»
3-е место — «Фулхэм»
«Дачники» отмечали голы практически так же долго, как и «Лестер», — 81,8 секунды.
4-е место — «Арсенал»
4-е место — «Арсенал»
«Канониры» тоже не скупились на празднование голов — 81,5 секунды. 
5-е место — «Челси»
5-е место — «Челси»
«Синие» же потратили на радость от забитых мячей 81,4 секунды. Логично, голов-то было не так много!
Бонус!
Бонус!
Интересно, что обладатель требла «Манчестер Сити» занимает 19-е, предпоследнее место в топе. «Горожане» праздновали голы в среднем по 67,5 секунды. А у «Ньюкасла» вообще 66,6 секунды (20-е место).
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы? В пятёрку попали всего два топ-клуба!
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