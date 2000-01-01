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Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
За кого команды выложили баснословные деньги?
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Рекордный трансфер
Рекордный трансфер
Йошко Гвардиол — самый дорогой защитник в истории. «Ман Сити» отдал за хорвата рекордные € 90 млн. Вот как теперь выглядит пятёрка самых дорогих защитников.
5-е место — Уэсли Фофана
5-е место — Уэсли Фофана
«Челси» заплатил за переход 21-летнего француза из «Лестера» в сезоне-2022/2023 € 80,4 млн.
4-е место — Вирджил ван Дейк
4-е место — Вирджил ван Дейк
В сезоне-2017/2018 «Ливерпуль» потратил на трансфер 26-летнего нидерландца из «Саутгемптона» € 84,65 млн.
3-е место — Маттейс де Лигт
3-е место — Маттейс де Лигт
«Аякс» в сезоне-2019/2020 получил за 19-летнего защитника € 85,5 млн от «Ювентуса».
2-е место — Гарри Магуайр
2-е место — Гарри Магуайр
В сезоне-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» отдал € 87 млн за 26-летнего англичанина из «Лестера».
1-е место — Йошко Гвардиол
1-е место — Йошко Гвардиол
Этим летом 21-летний хорват перешёл из «Лейпцига» в «Ман Сити» за € 90 млн.
Йошко Гвардиол — самый дорогой защитник в истории. Кто ещё входит в топ-5?
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