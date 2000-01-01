«Спортинг» посвятил форму Роналду
Третий комплект впечатляет. Очень красивый жест португальцев!
Любимый воспитанник
«Спортинг» представил форму на сезон-2023/2024. Резервный комплект клуб посвятил своему воспитаннику Криштиану Роналду.
Особая дата
Третий комплект оформлен в честь 20-летия домашнего стадиона «Жозе Алваладу». Арену открыли 6 августа 2003 года матчем «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» (3:1). Через пару дней после матча Роналду перешёл в «МЮ».
Отсылки к Роналду
Новая чёрно-золотая форма «Спортинга» похожа на ту, в которой играли в 2003 году. На месте лого экипировщика красуется CR7, а на спине — эмблема «Золотого мяча», который не раз получал Криштиану.
Высокие продажи
С момента старта продаж было продано больше 10 тысяч подобных футболок. Это рекордные цифры для «Спортинга».
«Спортинг» посвятил форму Роналду. Там сразу две отсылки к легенде клуба
Читайте также
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
ЛЧ снова без российских клубов
10 лучших молодых игроков РПЛ
Холанд скрыл болельщику эмблему «МЮ» во время фото
Талисманы чемпионатов Европы по футболу
🇰🇿 Сильная речь Адиева после победы Казахстана
«Красавчик» сезона в Первой лиге
«Мем» сезона в Первой лиге
«Нефутбольный герой» сезона в Первой лиге
«Блестящий игрок» сезона в Первой лиге