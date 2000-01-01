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«Спортинг» посвятил форму Роналду
«Спортинг» посвятил форму Роналду
Третий комплект впечатляет. Очень красивый жест португальцев!
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Любимый воспитанник
Любимый воспитанник
«Спортинг» представил форму на сезон-2023/2024. Резервный комплект клуб посвятил своему воспитаннику Криштиану Роналду.
Особая дата
Особая дата
Третий комплект оформлен в честь 20-летия домашнего стадиона «Жозе Алваладу». Арену открыли 6 августа 2003 года матчем «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» (3:1). Через пару дней после матча Роналду перешёл в «МЮ».
Отсылки к Роналду
Отсылки к Роналду
Новая чёрно-золотая форма «Спортинга» похожа на ту, в которой играли в 2003 году. На месте лого экипировщика красуется CR7, а на спине — эмблема «Золотого мяча», который не раз получал Криштиану.
Высокие продажи
Высокие продажи
С момента старта продаж было продано больше 10 тысяч подобных футболок. Это рекордные цифры для «Спортинга».
«Спортинг» посвятил форму Роналду. Там сразу две отсылки к легенде клуба
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