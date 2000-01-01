Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
Аманде Либре требовались деньги на лечение.
Суперпомощь
Лионель Месси творит настоящие чудеса. Он помог оплатить операцию фанатке клуба-соперника. Вот только Лео не потратил ни цента! Как такое возможно?
Неприятная травма
В мае фанатка «Нью-Йорк Ред Буллз» Аманда Либре повредила колено, играя в футбол. Сперва ей диагностировали травму мениска, но в июле выяснилось, что это разрыв передней крестообразной связки.
Поиск денег
Медстраховка не полностью покрывала траты на операцию. Аманде не хватало $ 500 (около 48 тысяч рублей). Тогда её выручили абонемент на матчи «Ред Буллз» и Месси.
Магия Месси в деле
После перехода Лео в «Интер Майами» билеты на все игры его команды кратно выросли в цене. Матч с «Нью-Йорком» не стал исключением — свой билет за воротами Аманда смогла продать аж за $ 455!
Счастливая фанатка
Либре смогла оплатить операцию, она будет 18 августа. «Не расстроена, что пропущу матч, посмотрю по телевизору. Лео так-то не в моей команде, буду болеть против него», —
сказала Аманда.
сказала Аманда.
Благодаря Месси девушка оплатила операцию, но он не потратил ни цента. Как такое возможно?
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