Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
И даже помешал арбитру. Хотя правил не нарушал!
Тренерское нововведение
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев устроил шоу на матче Кубка России с ЦСКА. Наставник воронежцев принёс стул и сел прямо у кромки поля!
Лучшее место
Видимо, тренер решил, что так команда будет лучше воспринимать его указания. А ему – удобнее смотреть за игрой. Но идею не оценил боковой арбитр. Ему Евсеев очень мешал, о чём судья не раз говорил наставнику «Факела».
Легендарное ведро
Евсеев не первый, кто занимается подобным. Сам Марсело Бьельса во время работы в «Лидсе» сидел на ведре. Аргентинец отмечал, что так матчи смотреть гораздо удобнее.
Новое место работы
Бьельсу, кстати, уволили из «Лидса» в феврале 2022 года после двух разгромных поражений от «Ливерпуля» (0:6) и «Тоттенхэма» (0:4). С мая 2023 года Марсело руководит сборной Уругвая.
Вадим Евсеев пока сохраняет место главного тренера «Факела». Но команде срочно нужно набирать очки, иначе наставнику придётся собирать вещи. С ЦСКА в Кубке получилось – победа 2:0 в гостях. Теперь стул, видимо, придётся брать в Питер на игру РПЛ с «Зенитом».
Евсеев — российский Бьельса. Принёс свой стул на матч с ЦСКА и сел у бровки
Читайте также
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
«Спортинг» посвятил форму Роналду
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
ЛЧ снова без российских клубов
10 лучших молодых игроков РПЛ
Холанд скрыл болельщику эмблему «МЮ» во время фото
Талисманы чемпионатов Европы по футболу
🇰🇿 Сильная речь Адиева после победы Казахстана
«Красавчик» сезона в Первой лиге