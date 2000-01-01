Евсеев — российский Бьельса. Принёс свой стул на матч с ЦСКА и сел у бровки

Лучшее место

Видимо, тренер решил, что так команда будет лучше воспринимать его указания. А ему – удобнее смотреть за игрой. Но идею не оценил боковой арбитр. Ему Евсеев очень мешал, о чём судья не раз говорил наставнику «Факела».