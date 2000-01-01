Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Команду это впечатлило: они – в четвертьфинале Кубка Либертадорес!
Очень горячо!
Фанаты бразильского «Интернасьонала» устроили сумасшедшее шоу перед ответным матчем 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт». Только посмотрите на эти огненные кадры!
Особый настрой
«Интернасьонал» уступил в первом матче 1/8 финала (1:2), но после такого перформанса фанатов выиграл ответную встречу (2:1). Всё решилось на 20-м (!) ударе в серии пенальти. Настоящая жара!
Фанаты «Интернасьонала» чуть не сожгли улицу! Так они настроили команду на победу
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