«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ!
А каким был предыдущий рекорд команды?
Неожиданный лидер
«Урал» — лидер РПЛ. И нет, это не шутки! Команда из Екатеринбурга выдала свой лучший старт в истории чемпионатов России.
Хорошее начало
В первых четырёх турах «Урал» победил ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0) и «Спартак» (3:2), а также сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). Сейчас команда с 10 очками лидирует в РПЛ!
Предковидный взлёт
Предыдущий рекорд «шмелей» — сезон-2019/2020. Тогда у уральцев было две победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0), одно поражение с «Динамо» (0:2) и ничья с «Ростовом» (2:2). Итог — семь очков.
На заре РПЛ
Похожая история была в 1992 и 1994 годах. Тогда «Урал» выиграл два матча, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. За победу давали два, а не три очка, поэтому у «шмелей» было по пять очков.
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ! «Шмели» никогда не были так хороши
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