Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ!
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ!
А каким был предыдущий рекорд команды?
AMP-версия
Неожиданный лидер
Неожиданный лидер
«Урал» — лидер РПЛ. И нет, это не шутки! Команда из Екатеринбурга выдала свой лучший старт в истории чемпионатов России.
Хорошее начало
Хорошее начало
В первых четырёх турах «Урал» победил ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0) и «Спартак» (3:2), а также сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). Сейчас команда с 10 очками лидирует в РПЛ!
Предковидный взлёт
Предковидный взлёт
Предыдущий рекорд «шмелей» — сезон-2019/2020. Тогда у уральцев было две победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0), одно поражение с «Динамо» (0:2) и ничья с «Ростовом» (2:2). Итог — семь очков.
На заре РПЛ
На заре РПЛ
Похожая история была в 1992 и 1994 годах. Тогда «Урал» выиграл два матча, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. За победу давали два, а не три очка, поэтому у «шмелей» было по пять очков.
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ! «Шмели» никогда не были так хороши
Читайте также
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Крутые рекорды Лионеля Месси
Крутые рекорды Лионеля Месси
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
«Спортинг» посвятил форму Роналду
«Спортинг» посвятил форму Роналду
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
ЛЧ снова без российских клубов
ЛЧ снова без российских клубов
© championat.com 2000–2023