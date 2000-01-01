Топ-10 самых дорогих трансферов лета
Рекордный переход – у «Арсенала».
Список рекордных переходов
Гарри Кейн перешёл в «Баварию» за € 100 млн! Этот трансфер — один из самых дорогих этим летом. А как выглядит топ-10 игроков, за которые в это трансферное окно клубы выложили самые большие суммы?
10-е место
«Челси» выкупил Кристофера Нкунку у РБ «Лейпциг». За трансфер 25-летнего француза «синие» выложили € 60 млн.
Девятое место
Сандро Тонали перебрался из «Милана» в «Ньюкасл». За 23-летнего итальянца английский клуб отдал € 64 млн.
Восьмое место
Мэйсон Маунт стал игроком «Манчестер Юнайтед». «Челси» получил за 24-летнего
англичанина € 64,20 млн.
англичанина € 64,20 млн.
Седьмое место
«Ливерпуль» потратил на трансфер 22-летнего Доминика Собослаи € 70 млн. Венгр перешёл из РБ «Лейпциг».
Шестое и пятое места
За трансферы Кая Хаверца и Расмуса Хойлунна было отдано по € 75 млн. 24-летний немец ушёл из «Челси» в «Арсенал», а 20-летний датчанин — из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед».
Четвёртое место
«Манчестер Сити» выкупил Йошко Гвардиола у РБ «Лейпциг». «Горожане»
потратили € 90 млн.
потратили € 90 млн.
Третье место
Тройку самых дорогих трансферов открывает Гарри Кейн. За переход 30-летнего англичанина из «Тоттенхэма» «Бавария» отдала € 100 млн! Будут ещё и бонусы.
Второе место
Джуд Беллингем перебрался из «Боруссии Дортмунд» в «Реал» Мадрид. Трансфер 20-летнего англичанина обошёлся «сливочным» в € 103 млн.
Первое место
Самым дорогим стал трансфер Деклана Райса. «Вест Хэм» получил за переход 24-летнего англичанина в «Арсенал» € 116,60 млн!
Топ-10 самых дорогих трансферов этого лета. В тройке — одни англичане
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