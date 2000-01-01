«Барса» повторила антирекорд 50-летней давности!
Причиной всех бед каталонцев стал «Хетафе».
Невнятный старт
Сезон-2023/2024 начался для «Барселоны» не слишком удачно. В первом же матче команда повторила антирекорд 50-летней давности! Что же случилось?
Тяжёлый матч
В 1-м туре Ла Лиги «Барселона» играла с «Хетафе». Матч получился удивительным: три удаления, 10 жёлтых карточек и 125 минут игрового времени! При этом счёт на табло — 0:0.
Сухая серия
«Хетафе» уже четыре сезона не даёт «Барсе» забить на своём поле. Предыдущие матчи на «Колисеум Альфонсо Перес» завершались дважды со счётом 0:0 и один раз — победой тёмно-синих — 1:0.
Привет из прошлого
Это повторение антирекорда «Барселоны». В прошлый раз такое случалось с 1975 по 1979 год, когда каталонцы в четырёх сезонах не могли забить в гостях «Саламанке».
«Барселона» повторила антирекорд 50-летней давности! Тяжёлый старт сезона в Ла Лиге
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