Кто заменит Манчини в сборной Италии?
В приоритете другой экс-тренер «Зенита».
Тренерская отставка
Почти за год до старта Евро-2024 Роберто Манчини ушёл с поста главного тренера сборной Италии. Кто может заменить его на освободившемся посту?
Смена наставника
13 августа сборная Италии объявила, что Манчини ушёл с должности главного тренера команды по собственному желанию. По данным инсайдеров, на место Роберто есть два претендента.
Лучано Спаллетти
64-летний коуч — приоритетный кандидат. В июне Спаллетти покинул «Наполи», с которым выиграл Серию А. До этого Лучано никогда не тренировал сборную.
Антонио Конте
В марте 54-летний специалист ушёл из «Тоттенхэма». Конте уже тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. Тогда команда вылетела в 1/4 финала Евро-2016 от Германии — 1:1 (5:6 пен.).
Манчини ушёл из сборной Италии. Кто его заменит?
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